Microgaming a sostegno del progetto “All-In Diversity”

lunedì, 23 aprile 2018, 12:48

L’entrata di Microgaming nel team dei membri fondatori del progetto “All-in Diversity”, contribuirà a dare un nuovo impulso all'iniziativa volta a conferire un’impronta più inclusiva al settore del gaming. La software house si è unita a Kindred, GiG e IGT, gli altri membri fondatori del progetto. Creato ed istituito nel 2017, All-in Diversity mira ad uniformare diversità, uguaglianza e inclusione nel settore delle scommesse e dei giochi.

Formato dalle gambling executive Kelly Kehn e Christina Thakor-Rankin, il suo obiettivo principale è quello di individuare un indice standard globale dell’industria progettato per essere utilizzato come strumento di benchmarking in grado di misurare la diversità e l'inclusione nel settore.

L'iniziativa comprende la redazione di report annuali sui suoi progressi, nei quali verranno inoltre indicate le best practices che possono contribuire a migliorare la diversità e l'inclusione nell’industria di aree quali governance aziendale, recruitment e parità di trattamento economico. Il primo di questi rapporti sarà stilato entro la fine di quest'anno.

"La nostra forza lavoro, diversificata, ci aiuta a mantenerci forti, dinamici e in continua evoluzione. Identificare gli ostacoli specifici che limitano l'inclusione e la diversità del settore, è molto importante. Solo così si può continuare a lavorare su aree sulle quali possiamo intervenire contribuendo alla crescita ed a sostegno della diversità”, ha dichiarato John Coleman, chief financial officer di Microgaming, annunciando l’ingresso del colosso nel progetto."Non vediamo l'ora di lavorare con All-in Diversity e di essere parte della forza trainante volta a creare un ambiente più inclusivo nel settore per gli anni a venire”, ha aggiunto.

La gambling executives Kelly Kehn, dando il benvenuto a Microgaming come partner del progetto, ha affermato che la società è portatrice di un ampio bagaglio di conoscenze e competenze sul settore, elementi che si riflettono nei prodotti che offre e nella sua politica aziendale. “Non oso immaginare ciò che potremmo ottenere grazie alla collaborazione di un partner di questo calibro".