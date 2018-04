L'Evento



Stefano Cecchi a Lucca: "Nella cronaca c’è ancora l’artigianato buono del giornalismo"

mercoledì, 11 aprile 2018, 15:22

di andrea cosimini

Le lezioni di giornalismo della Gazzetta si aprono nel segno di Stefano Cecchi, attuale caporedattore della cronaca di Firenze del quotidiano La Nazione. Davanti ad un pubblico di giornalisti, ed aspiranti tali, il cronista fiorentino ha spiegato le dinamiche del giornalismo di provincia ed ha dispensato consigli utili sul mestiere del cronista partendo dalla sua esperienza sul campo. Dal rapporto con le fonti alla verifica delle notizie, passando per il futuro di questo mestiere: un interessante excursus sulle sfide (e le insidie) di una professione in continua evoluzione.



La lezione "accademica" è durata giusto lo spazio di pochi minuti. Giusto il tempo, cioè, di ricordare come ogni buon cronista abbia, di base, i suoi consueti tre "giri istituzionali" da svolgere a seconda della sfumatura di cronaca da seguire: per la "cronaca bianca" solitamente il palazzo di riferimento è la sede del comune; per la "nera" è la questura; mentre per la "giudiziaria" è il palazzo di giustizia. Per il resto, come ha ricordato Cecchi, è una sfida. Tutto risiede nella capacità del cronista di cercare qualcosa di interessante fuori dai cosiddetti giri istituzionali facendo leva sulla sua curiosità personale e sulla presenza nel quotidiano.



"Una cosa bella della cronaca - ha esordito Cecchi - è la non omologazione. Nella cronaca infatti c’è ancora l’artigianato buono del giornalismo. Perché i giornali nazionali sono spesso tutti uguali? Perché le agenzie di stampa fanno una cernita di notizie. Ritengo che fare il giornalista di provincia sia più stimolante che fare il giornalista parlamentare. In provincia, infatti, si richiede un’esattezza e una precisione che in altri contesti non incide alla stessa maniera. Cambia anche il rapporto con la fonte. La notizia infatti non trapela dalle conferenze stampa, ma dalle confidenze che nascono da una stima guadagnata nei confronti dell’interlocutore".



Ma proprio qui, per Cecchi, si nasconderebbe la prima insidia: se arriva una notizia che mette in difficoltà una persona che si stima, come ci si comporta? Cecchi ha la sua teoria che non pretende assolutamente di essere universale: "Non credo che la cronaca sia un manganello - ha spiegato -. Il giornale, a mio avviso, deve dare notizie prima ancora che giudizi. Se mi arriva una notizia su una persona che stimo, onestamente, vado in difficoltà. Alla fine, però, la notizia la scrivo perché è la deontologia che me lo impone. Discorso ancora più complicato quando si parla di cronaca nera e giudiziaria in cui la fonte primaria, spesso, scrive la notizia come se fosse la verità assoluta. A volte però si scopre, dopo un po' di tempo, che la notizia invece non era esatta. E allora come ci si comporta? Io cerco di stare sempre lontano da tutti. Ma questo mestiere non ha tavole scritte. Tutte le notizie passano dal filtro della propria coscienza. Quale risalto dare a una notizia dipende sempre dallo spessore del giornalista e dal metro che utilizza".



Cecchi ha quindi parlato del giornalismo online e di come è cambiata questa professione, anche sulla carta stampata, dall'avvento di internet. "Una volta - ha raccontato Cecchi - c’erano tre giornali e ognuno aveva a disposizione venti giornalisti. Oggi la percentuale si è ribaltata. E questo ha generato un problema anche nella verifica delle fonti che dovrebbe stare alla base di questo mestiere. Oggi spesso, per mancanza di tempo, carichiamo addirittura i comunicati del comune con tanto di titolo. Da un punto di vista industriale è perfetto, da un punto di vista giornalistico è la sua morte".



Il cronista fiorentino ha quindi ricollegato tutto alla mancanza di introiti per gli editori: "Un tempo - ha detto - fare un giornale creava ricchezza per l’editore e i giornalisti venivano pagati bene. Quando sono entrato io, c'erano molti giornalisti in redazione e altrettanti dietro di noi che verificavano, leggevano e correggevano la notizia. Se in questo mestiere però non ci sono le risorse per finanziarsi, l’editore avrà sempre meno giornalisti e sottopagati. Il messaggio passato su internet, purtroppo, è che la notizia non si paga. Questo decreterà in futuro la morte del giornalismo e, con essa, la perdita di un pezzo di libertà di questo paese".



Le lezioni di giornalismo riprendono venerdì 13 aprile, a Palazzo Bernardini a Lucca, dalle 17 alle 19 con ospite Luca Tronchetti, giornalista del Tirreno, che parlerà di cronaca nera e giudiziaria.