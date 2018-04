Stefano Cecchi apre le lezioni di giornalismo

Altri articoli in L'Evento

lunedì, 2 aprile 2018, 00:52

Quando si deve scegliere il pneumatico ideale per la propria automobile, ogni automobilista deve iniziare a pensare a una serie di caratteristiche per ottenere il massimo delle prestazioni, vediamo quali sono

lunedì, 26 marzo 2018, 10:15

“Rilievolando” non è una parola magica ma forse qualche cosa di magico lo nasconde. Con questa definizione difatti si è titolato il simposio tenuto al cinema Astra di Lucca venerdì che ha visto un grande numero di partecipanti tra geometri, ingegneri ed architetti oltre che insegnanti e ragazzi delle scuole...

martedì, 6 marzo 2018, 15:56

Ancora. Ancora tocca vedere le aperture di ogni giornale che “conta” dedicate a Renzi e ai suoi mal di pancia. Ancora paginate sulle dimissioni vere o finte o a scoppio ritardato. E ancora noiosissimi commenti e dibattiti sulla quasi morte della sinistra da salotto

domenica, 4 marzo 2018, 17:43

Il CAI Castelnuovo Garfagnana venerdì sera 09 Marzo ospita una proiezione fotografica presso la sua sede in via Vittorio Emanuele 3, Castelnuovo di Garfagnana. Lo Speleoclub Garfagnana CAI si confronterà con l'attività del Gruppo Mineralogico e Paleontologico di Fornaci di Barga

domenica, 25 febbraio 2018, 23:47

Percorsi diversi, storie diverse. Un gruppo di amici più che di colleghi di lavoro, che puntualmente si ritrova, sempre più affiatato, ad intraprendere un pezzo di strada insieme. Non sarà una avventura, ma una lunga storia d'amore, professionale, verso una esperienza editoriale unica nel suo genere

mercoledì, 21 febbraio 2018, 10:00

La Gazzetta fa le pulci ai dati del ministero dell'Interno. Così si scopre che anche chi si vede respinta la richiesta d'asilo non viene rimpatriato e che gli sbarchi sono in aumento e non in diminuzione