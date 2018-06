L'Evento



Le Gazzette a cena alla Tosca di Gignano di Brancoli

martedì, 5 giugno 2018, 16:19

Erano alcuni mesi che le Gazzette non si ritrovavano alla solita mensile tradizionale cena. Questa volta, come cena di inizio estate, si è deciso di spostarci in una zona piuttosto... impervia, in Brancoleria, per la precisione a Gignano di Brancoli presso l'osteria Tosca di Paolo Luporini. Paolo ci ha deliziato con le pizze sottili e digeribilissime come antipasto, quindi penne alla boscaiola e penne all'arrabbiata, perfettamente al dente, quindi una tagliata tenera come il burro con patate fritte e, infine, una pallina di profiterol.

Ancora una volta il ritrovarsi è stata l'occasione per serrare le fila e guardare avanti ed oltre cause, esposti, denunce, segnalazioni e via di questo passo. A Paolo il grazie di tutte e cinque le redazioni rappresentate anche se qualche assenza c'è stata. Eppure la Brancoleria non è così lontana.

Foto Daniele Lenzi