Saluto di commiato al colonnello Fabrizio Casini

venerdì, 7 settembre 2018, 12:59

I lucchesi e la loro terra d'origine, un legame profondo che non si estingue nonostante le difficoltà e la distanza. Questo legame, da quest'anno, sarà valorizzato grazie all'associazione Lucchesi nel Mondo che, in occasione del 50° anniversario, premierà i lucchesi all'estero che si impegnano attivamente per far conoscere la lucchesia...

giovedì, 6 settembre 2018, 15:08

Ecol Studio, in un’ottica di rafforzamento della propria posizione nel mercato italiano, struttura una nuova sede a Milano. Il nuovo ufficio, ubicato a Lissone, sarà guidato da Gabriele Cattaneo, consulente di comprovata esperienza nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

giovedì, 6 settembre 2018, 08:56

Il modello di economia lineare, che dalle materie prime realizza prodotti che una volta consumati producono rifiuti, non è più sostenibile – oggi usiamo una volta e mezzo le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare – e si è rivelato una della principali cause di inquinamento ambientale

martedì, 21 agosto 2018, 10:27

La Federazione Toscana degli Ordini dei Medici, per bocca del suo vicepresidente dottor Umberto Quiriconi, dirama questo comunicato deliberato all'unanimità con l'intento di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica sul tema dell'importanza dei vaccini e della necessità di non abbassare la guardia a questo proposito

sabato, 11 agosto 2018, 15:32

Intervista esclusiva ad Alessandro Haber, il celebre attore e regista, dopo la lettura delle poesie a Casa Pascoli in occasione della serata dedicata ai 50 anni dell’Associazione Lucchesi nel Mondo a Castelvecchio

venerdì, 3 agosto 2018, 18:36

Alla sua quinta edizione, Histrionika, il Festival di arte di strada firmata Ecoeventi e realizzata grazie al sostegno del Comune di Lucca e la collaborazione dell’Opera delle Mura cresce e conferma la sua location intersecandosi come sempre con la Storia per rendere ancora più “fantastica” l’estate lucchese