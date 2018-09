L'Evento



Sfilata al Seven Apples per due star d'eccezione: le nuove audi A6 e Q8

venerdì, 21 settembre 2018, 17:28

Una sfilata sul red carpet per due star d'eccezione: le nuove audi A6 e Q8. Le nuove arrivate della casa di Ingolstadt, vetture di classe ed eleganza, sono state presentate ufficialmente in Versilia ieri sera nella spettacolare location del Seven Apples. A fare da padroni di casa i titolari della storica concessionaria Audi Center Terigi: Alessandro, Andrea ed Aldo. I tre fratelli hanno accolto a bordo piscina più di duecento persone, tra amici, clienti ed aficionados del marchio tedesco.

Ma sotto i riflettori lo spazio è stato tutto e solo per le nuove arrivate: la A6 avant incarna lo spirito dinamico e sportivo del veicolo con l'eleganza e la pulizia delle linee e degli interni. E' il restyling di uno dei modelli più aprezzati della scuderia dai quattro anelli.Discorso diverso invece per il Q8: modello al debutto, che coniuga le linee veloci dei cupé al carattere del suv. Un pieno di tecnologia con un motore mild hybrid che garantisce la massima efficienza ed i vantaggi di un'auto ibrida.

Una serata davvero soddisfacente sotto ogni punto di vista complice anche l'ottimo buffet che spaziava dal sushi ai peperoncini jalapenos ripieni: un clima avvincente che ha reso ancor più stuzzicante l'interesse da parte del pubblico per le debuttanti di casa Audi. Non solo una presentazione, ma una vera e propria festa dove la passione e l'amore dei concessionari per il proprio lavoro si lega indissolubilmente ad un rapporto fiduciario con i clienti, i quali diventano, soprattutto in queste occasioni, degli amici con cui condividere i propri successi.

Foto Giacomo Mozzi