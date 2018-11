L'Evento



Rugiada Salom: "Mediavalle e Garfagnana, tra sogno e realtà"

giovedì, 1 novembre 2018, 11:50

di debora pioli

La Garfagnana è una terra inconscia. Come una dimensione dell’anima e quindi ricettacolo di ombre, istinti, spettri, paure, creature dell’immaginario. La Garfagnana, per sua conformazione geofisica – questa valle madida e acquifera, emersa dalle acque profonde, avvolta dalle Apuane e dagli Appennini – è un utero sempre gravido di sogni. Alcuni mai espressi, altri da esprimere. Qualche volte trema. Anzi, molto spesso, ma in maniera remota.

Ed è proprio nell’“umidità” che presenta la sua nota di fondo, vitale, viscerale. Perché dove c’è umidità – una “rugiada” perenne – c’è vita.

Quindi Rugiada Salom è nel suo habitat ideale. Rugiada, che da anni – e lo testimonio – sogna di raccontare Lucca attraverso la variopinta talentuosità di disegnatori e sceneggiatori giovanissimi. E poi l’ha fatto. Rugiada che in similare maniera sognava di raccontare la Garfagnana, con i suoi linchetti, le fate e le innocenti crudeltà, appunto, di un inconscio a portata di sguardo (narrativo).

E anche stavolta: l’ha fatto.

“Mediavalle & Garfagnana” – Misteri e leggende". Un altro capitolo del tuo progetto editoriale. Vista la natura del progetto penso sia stata una scelta quasi “obbligata”, o no?

"Certo che sì. L’interesse e l’idea primaria del progetto tout court sta nel raccontare città e luoghi attraverso il punto di vista dell’immaginario collettivo, e quindi leggende e miti. La Garfagnana ne è terra naturale, proprio come Lucca. Ma poi, diciamolo, quale luogo non ha un armadio da aprire su altre dimensioni?"

Quali ritieni essere le caratteristiche distintive di questo progetto?

"La freschezza di un team di autori e disegnatori che sono anch’essi cresciuti nel realizzarlo e una buona sintonia tra intenzioni e qualità. Poi il piacere di una rilettura “visiva” di leggende che in questo modo sono di immediata percezione e conoscenza per tutti".

A questo punto, immagino che sia un format assolutamente da esportare?

"Quando l’anno scorso è stato realizzato “Lucca a fumetti”, grazie alla felice collaborazione con la Maria Pacini Fazzi Editrice e all’intuizione di poter avere distribuzione anche con il quotidiano La Nazione, ci è parso già un incredibile traguardo raggiunto. Poi, vista la grande risposta di pubblico, il sogno ha traboccato, è uscito dai suoi confini. Quindi anche il progetto, sì: sicuramente viaggerà parecchio".

Tutta la tua vita, Rugiada, sta trascorrendo a braccetto con una leggenda, quella della tua ava, Lucida Mansi. Cosa si prova ad essere il memento vivente di una figura così strettamente legata all’immaginario di Lucca?

"A volte, in passato, è stata un peso, perché la percezione della leggenda di Lucida e le sue interpretazioni suggestionavano i miei sentimenti, le mie emozioni. Poi è diventata un motivo di forza. Perché anche attraverso Lucida ho conosciuto meglio la mia identità, il chi sono, il “chi voglio essere”. Ho provato l’esperienza, in prima persona, di raggiungere la consapevolezza del reale grazie all’incontro con l’immaginazione e il sogno. Ed è anche per questo che secondo me sono utili e funzionali le leggende: per affermare ogni giorno la splendida consapevolezza dell’identità di un popolo (qualunque esso sia) e dei suoi valori".

Del resto non si può vivere di troppo reale, no?

"I sogni sono la camera di detonazione del reale. E nei sogni sopravvivono le leggende, un’altra rilettura di noi stessi, delle nostre paure e delle nostre ambizioni. Realizzare questo progetto me ne ha dato estrema consapevolezza e ritengo, quindi, sia uno strumento fondamentale per tutte le generazioni, per le più giovani ancor di più".