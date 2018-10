Tecnologia e cultura per rilanciare l'Italia: al via LuBeC 2018

Altri articoli in L'Evento

lunedì, 1 ottobre 2018, 19:15

Dal lunedì al venerdì, su RaiUno alle 11.30 torna la Prova del cuoco con Elisa Isoardi. Alla puntata di domani, martedì 2 ottobre, sarà ospite lo chef che decora frutta e ortaggi come un artista, Claudio Menconi

venerdì, 21 settembre 2018, 17:28

Le nuove arrivate della casa di Ingolstadt, vetture di classe ed eleganza, sono state presentate ufficialmente in Versilia ieri sera nella spettacolare location del Seven Apples. A fare da padroni di casa i titolari della storica concessionaria Audi Center Terigi: Alessandro, Andrea ed Aldo

venerdì, 7 settembre 2018, 13:51

Nella giornata di ieri il tenente colonnello Fabrizio Casini, capo ufficio comando del comando provinciale di Lucca, ha lasciato il servizio attivo per sopraggiunti limiti di età

venerdì, 7 settembre 2018, 12:59

I lucchesi e la loro terra d'origine, un legame profondo che non si estingue nonostante le difficoltà e la distanza. Questo legame, da quest'anno, sarà valorizzato grazie all'associazione Lucchesi nel Mondo che, in occasione del 50° anniversario, premierà i lucchesi all'estero che si impegnano attivamente per far conoscere la lucchesia...

giovedì, 6 settembre 2018, 15:08

Ecol Studio, in un’ottica di rafforzamento della propria posizione nel mercato italiano, struttura una nuova sede a Milano. Il nuovo ufficio, ubicato a Lissone, sarà guidato da Gabriele Cattaneo, consulente di comprovata esperienza nel settore della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

giovedì, 6 settembre 2018, 08:56

Il modello di economia lineare, che dalle materie prime realizza prodotti che una volta consumati producono rifiuti, non è più sostenibile – oggi usiamo una volta e mezzo le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare – e si è rivelato una della principali cause di inquinamento ambientale