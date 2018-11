L'Evento



Alla Ubik di Lucca il nuovo volume sulle leggende della Mediavalle e Garfagnana

venerdì, 2 novembre 2018, 08:55

Venerdì 2 novembre alle ore 18:00 presso la Libreria Ubik di Via Fillungo durante le interviste in vetrina di “Picchi d’ascolto”, programma radiofonico condotto dal cantante Stefano Picchi e in onda su radio 2000, Rugiada Salom e il suo staff avranno il piacere di presentare il nuovo volume di “Lucca a fumetti: misteri e leggende - Mediavalle e Garfagnana” edito da Maria Pacini Fazzi editore. L'idea di questo libro nasce dalla passione per le leggende dell’ideatrice Rugiada che dopo il successo della prima opera dedicata al centro storico di Lucca, ha sentito il bisogno di raccontare le storie dei paesi della Mediavalle e Garfagnana ricchi di un enorme patrimonio culturale. Entrambi i volumi sono nati per collegare in maniera interessante e comprensibile le leggende e le tradizioni storiche ai vari luoghi da visitare nei territori di Lucca. Un modo per far scoprire alle persone che non conoscono Lucca una parte del suo affascinante patrimonio culturale, ma anche per riavvicinare gli abitanti del luogo alle tradizioni in maniera più contemporanea. Le storie sono rappresentate da tre fumettisti dal tratto unico: Riccardo Pieruccini, un disegnatore di grande talento che ha contribuito con la sua fondamentale esperienza nel campo e la sua professionalità; Pierfrancesco Buonuomo, un giovanissimo artista dall’inconfondibile tratto dark e suggestivo ed infine Laura Tedeschi, new entry di questa edizione che ha contribuito con il suo tratto elegante ed incredibilmente espressivo. I testi e le sceneggiature prendono vita grazie ad Antonio De Rosa, un giovane autore lucchese che grazie alla sua scorrevole ed espressiva scrittura è riuscito a gestire il susseguirsi delle storie.



A rendere l’evento unico sarà la presenza dei cosplayers ispirati ai personaggi del libro, quali il Linchetto, la Befana di Barga ed il Diavolo.



Tutto sotto gli occhi dei passanti che potranno intrufolarsi in libreria e diventare essi stessi protagonisti di dialoghi e siparietti. Gli incontri si svolgeranno all’interno della vetrina alla sinistra dell’ingresso del negozio, già allestita per l’occasione con le coloratissime postazioni. Da qui il conduttore, insieme agli altri due speakers Annalisa Del Dotto e Alessandra Fratoni e ai loro ospiti, regaleranno momenti di cultura ma anche di divertimento al pubblico «che spero sia numeroso come lo scorso anno - commenta la titolare Gina Truglio -. Ricevemmo addirittura la visita delle forze dell’ordine, accorse per placare l’entusiasmo di centinaia di persone assiepate sulla strada per seguire gli appuntamenti più attesi».



A dare ancora più lustro a questo incontro, sarà la presenza del Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, di quello di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti e di Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana che vorranno sicuramente esprimere il loro ringraziamento agli autori per aver rappresentato le leggende, le tradizioni, gli usi e costumi dei loro territori.