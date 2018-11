Non c'è diffamazione, assolto Aldo Grandi

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 2 novembre 2018, 08:55

A dare ancora più lustro a questo incontro, sarà la presenza del Sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, di quello di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti e di Andrea Tagliasacchi, sindaco di Castelnuovo Garfagnana che vorranno sicuramente esprimere il loro ringraziamento agli autori per aver rappresentato le leggende, le tradizioni, gli...

giovedì, 1 novembre 2018, 18:36

Presentata questa mattina alle 10 presso la Caffetteria di Palazzo Ducale in Cortile Carrara in piena manifestazione LuccaComics 2018, la seconda opera che tratta le vicende storiche, ma soprattutto le leggende e le credenze che da intere generazioni si sono tramandati gli abitanti di Lucca e della Garfagnana

giovedì, 1 novembre 2018, 11:50

Intervista a Rugiada Salom, ideatrice del progetto “Mediavalle & Garfagnana” – Misteri e Leggende, edito da Maria Pacini Fazzi, sceneggiato da Antonio De Rosa e disegnato da Pierfrancesco Buonomo, Riccardo Pieruccini, Laura Tedeschi

sabato, 27 ottobre 2018, 11:28

Emigrare o non emigrare? Tentare la fortuna all'estero, o restare, malgrado tutto, in Italia? È una domanda che per un "giovane" è quasi naturale porsi dopo aver visto "Italia addio, non tornerò", docufilm della giornalista Barbara Pavarotti, che è stato presentato in anteprima a Palazzo Ducale

giovedì, 18 ottobre 2018, 15:06

L'Italia non è un paese per giovani. A questa drastica e amara conclusione giunge il Docu-film "Italia addio, non tornerò" prodotto dalla Fondazione Paolo Cresci per l'emigrazione italiana di Lucca, a cura della giornalista Barbara Pavarotti, che sarà presentato in anteprima venerdì prossimo 26 ottobre, alle 17, nella sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca

martedì, 9 ottobre 2018, 16:46

Terza puntata della quinta settimana. Domani alla "Prova del Cuoco", alle 11.30 su RaiUno, sarà la volta dello chef decoratore Claudio Menconi da Lucca che realizzerà un’originalissima composizione con sedano e ravanelli