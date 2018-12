L'Evento



A Mosca piace il progetto Prokhorenko - Paolocchi

giovedì, 27 dicembre 2018, 08:47

Il presidente dell’Associazione Liguria-Russia Angelo Sinisi ha incontrato a Mosca il consigliere del governatore di Mosca Vladimir Lebedev.



Un incontro cordiale durante il quale Angelo Sinisi ha illustrato le molte iniziative realizzate per sviluppare l’amicizia tra l’Italia e la Russia. In particolare, ha illustrato le finalità del Premio Prokhorenko-Paolicchi per ricordare il sacrificio dell’eroe russo a Palmira, in onore del quale il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia ha fatto realizzare una statua in marmo, e dell’eroe italiano in Somalia. Il Premio è stato consegnato il 20 ottobre 2018 da Angelo Sinisi, presidente dell’Associazione Liguria Russia di La Spezia e Stefano Volpi della redazione del magazine RussiaPrivet presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Genova alla presenza della madre di Stefano Paolocchi a Matteo Carnieletto della redazione de “Gli Occhi della Guerra”, una rubrica molto importante de Il giornale. Si tratta di un’occasione speciale che unisce l’Italia e la Russia nel comune ricordo di coloro che si sono sacrificati per un mondo migliore e la difesa della civiltà contro la barbarie.



La manifestazione è stata organizzata dall'Associazione di Genova Anima Russa, presidente Ioulia Aprelova. Nell’occasione Angelo Sinisi ha consegnato a Vladimir Lebedev una copia del volume Sasha il ragazzo dei fiumi, che racconta la storia di Alexaner Prokhorenko, scritta da Vinicio Ceccarini, illustrata da Gloria ensemble & Friends Stefano Bernabovi, Cristina Ferrarini, Gloria Giuliano, Gianni Gozzani, Gemma Grassi, Paola Repiccioli, Egildo Simeone e Buzhurina Gallery Inna Varinovcick, Elena Buzhurina, Gianni Calcagno, Ludmilla Iakynina, Eugenia Petrova. La musica di accompagnamento al testo recitata da Roberto di Maioè stata scritta da Egildo Simeone, e Livio Bernardini. Le poesie sono di Alexander Prokhorov, Joulia Makarova-Liakh e Irina Kovaleva. Traduzioni a cura di Joulia Makarova-Liakh.



Il consigliere del Governo di Mosca si è dichiarato molto interessato a promuovere la manifestazione Prokhorenko-Paolicchi a Mosca e ha assicurato tutta la disponibilità per realizzare l’evento.



Nella foto di copertina Angelo Sinisi e Vladimir Lebedev.