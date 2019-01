L'Evento



Gennaio in saldi da Dormirè

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:49

Fino al 31 gennaio "Dormirè" propone saldi fino al 50 per cento sulla merce in esposizione e sconti del 30 e 40 per cento. Un'occasione davvero unica, per cui vale la pena di approfittare.

Il Centro Dormirè propone tutta la gamma di articoli presenti sul mercato delle migliori marche, per ogni tipologia di materassi e reti. Le marche trattate dal Centro Dormirè sono Simmons per i materassi a molle, Tempur e Dorelan. Il Centro realizza materassi su misura ed è in grado di trovare la miglior soluzione per la messa in opera degli stessi.

Il personale che lavora presso il Centro Dormirè è qualificato e la loro esperienza è a vostra disposizione per consulenza e consigli; effettua inoltre verifiche a domicilio senza impegno.

Il centro Dormirè ha come filosofia di vita quella di creare articoli per il tuo riposo per una vita migliore ed effettua forniture per alberghi e agriturismo con consegna a domicilio per tutta la provincia di Lucca.

"Dormiré" di Stefano Pirri si trova in Via Fondovalle, snc, località Zinepri, a Gallicano. Contatti: tel 0583 74696; e-mail: info@dormi-re.com