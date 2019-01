Nuovo Gladiator Evo, il mezzo ideale per chi lavora

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:49

Fino al 31 gennaio "Dormirè" propone saldi fino al 50 per cento sulla merce in esposizione e sconti del 30 e 40 per cento. Un'occasione davvero unica, per cui vale la pena di approfittare

mercoledì, 9 gennaio 2019, 15:31

L'8 gennaio, a Mosca, si è tenuto un incontro per discutere l'organizzazione del Premio Prokhorenko-Paolicchi, in onore dell'eroe russo (omaggiato a Vagli Sotto con una statua in marmo) e dell'eroe italiano

giovedì, 27 dicembre 2018, 08:47

Il presidente dell’Associazione Liguria-Russia Angelo Sinisi ha incontrato a Mosca il consigliere del governatore di Mosca Vladimir Lebedev per illustrare le finalità del Premio Prokhorenko-Paolicchi volto a ricordare il sacrificio dell’eroe russo a Palmira, in onore del quale il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia ha fatto realizzare una statua in...

lunedì, 24 dicembre 2018, 13:04

Buona abitudine, consacrata poi in tradizione, è che un gruppo di persone unite da un obiettivo comune si riunisca con cadenza regolare per condividere i propri racconti di quotidianità

martedì, 18 dicembre 2018, 19:17

Il professor Umberto Sereni, il 31 ottobre, ha lasciato la cattedra di storia moderna presso l’Università di Udine. Prezioso il contributo che egli ha dato nella sua carriera universitaria all’insegnamento della storia ed il grande spessore culturale, sommato alle sue indubbie capacità comunicative, onorano il territorio di Lucca e della...

lunedì, 17 dicembre 2018, 11:12

Una data definita da alcuni epocale quella dell’assemblea dei soci della Banca Versilia Lunigiana Garfagnana di domenica nei locali dell’Una Hotel Versilia. Epocale per l’affluenza nonostante le temperature rigide, ma anche per la straordinarietà della convocazione, ovvero la votazione per la modifica di alcuni articoli statutari che riguardano la banca