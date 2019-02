Si è smarrito Beppe

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 1 febbraio 2019, 08:38

Gli auguri per i 18 anni appena compiuti da Alessio Bonini da parte dei suoi cari che festeggiano con lui questo importante traguardo raggiunto

martedì, 15 gennaio 2019, 15:48

Commercializzata in tutta la provincia di Lucca e quindi anche in Versilia, è ora disponibile la nuova gamma dei mezzi da lavoro Gladiator. Prodotti quasi a chilometro zero perché fabbricati in Toscana, e precisamente dalla Giotti Victoria Automotive, ditta costruttrice con sede a Barberino val d'Elsa in provincia di Firenze

venerdì, 11 gennaio 2019, 14:49

Fino al 31 gennaio "Dormirè" propone saldi fino al 50 per cento sulla merce in esposizione e sconti del 30 e 40 per cento. Un'occasione davvero unica, per cui vale la pena di approfittare

mercoledì, 9 gennaio 2019, 15:31

L'8 gennaio, a Mosca, si è tenuto un incontro per discutere l'organizzazione del Premio Prokhorenko-Paolicchi, in onore dell'eroe russo (omaggiato a Vagli Sotto con una statua in marmo) e dell'eroe italiano

giovedì, 27 dicembre 2018, 08:47

Il presidente dell’Associazione Liguria-Russia Angelo Sinisi ha incontrato a Mosca il consigliere del governatore di Mosca Vladimir Lebedev per illustrare le finalità del Premio Prokhorenko-Paolicchi volto a ricordare il sacrificio dell’eroe russo a Palmira, in onore del quale il sindaco di Vagli Sotto Mario Puglia ha fatto realizzare una statua in...

lunedì, 24 dicembre 2018, 13:04

Buona abitudine, consacrata poi in tradizione, è che un gruppo di persone unite da un obiettivo comune si riunisca con cadenza regolare per condividere i propri racconti di quotidianità