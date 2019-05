Laurea magistrale in ingegneria gestionale per Silvia Simonini

Altri articoli in L'Evento

giovedì, 11 aprile 2019, 18:32

Il Dessert Versilia si arricchisce di un nuovo gusto. Dopo un intero inverno di test, prove e sperimentazioni, nasce finalmente una nuova variante dell'ormai rinomato Dessert Versilia

lunedì, 8 aprile 2019, 13:29

Il Forte, come è affettuosamente chiamato, lungi dall'adagiarsi sugli allori della sola stagione estiva, propone ogni anno una lunga serie di eventi e manifestazioni sia durante la stagione natalizia che ai primi raggi del sole pasquale

lunedì, 25 marzo 2019, 11:54

Si rinnova, anche per quest'anno, l'appuntamento con i soggiorni estivi gratuiti per i ragazzi residenti sul territorio provinciale

sabato, 16 marzo 2019, 13:04

Armida Godini festeggia 100 anni, attorniata dai figli Franco, giunto dalla Bassa Sassonia in Germania dove risiede, Maria Paola che abita a Luciana di Pisa e Simonetta che risiede con la mamma a Villa Soraggio, i nipoti e poi tutti gli altri parenti e paesani della valle di Soraggio

giovedì, 14 marzo 2019, 17:14

Un evento atteso che ha riscosso un grande successo in termini di presenze quello del 12 marzo organizzato dalla Paver Costruzioni S.p.A presso la sala convegni della Cassa Edile Lucchese in via delle Fornacette

martedì, 12 marzo 2019, 00:02

Tutti o quasi i collaboratori delle cinque Gazzette alla cena organizzata presso la Locanda di Bacco in via San Giorgio di Mario Mazzaro e Barbara Madrigali. L'ennesimo appuntamento enogastronomico