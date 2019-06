L'Evento



In Capannina ritratto di famiglia in un interno

lunedì, 17 giugno 2019, 19:22

Chi avrebbe mai potuto immaginare che, esattamente nell'inverno di nove anni fa, nel 2011, avrebbe preso vita un progetto, quello della Gazzetta di Lucca, divenuto, ormai, una meravigliosa e concreta realtà? Volevamo, all'epoca, diventare, per Lucca, il primo giornale di opinione. Ci siamo riusciti. Volevamo allevare aspiranti giornalisti tra i migliori e che si e ci dessero soddisfazione. Ci siamo riusciti. Volevamo, soprattutto, essere una voce fuori dal coro e ancora oggi, inutile negarlo, lo siamo in tutto e per tutto. Imprevedibili, ingestibili, inavvicinabili per qualcuno che non vuole avere rapporti con noi, ingovernabili. Quasi tutti anche se ne mancavano almeno una decina, i collaboratori e i redattori delle cinque Gazzette erano in Capannina a Forte dei Marmi per una cena che resterà negli annali, sia per la qualità delle portate, sia per il servizio e l'accoglienza dello staff del prestigioso locale di Gherardo Guidi a cui vanno il nostro ringraziamento e i nostri complimenti. Da Massa e Carrara, da Lucca, da Pistoia, dalla Valle del Serchio e dalla Versilia la consapevolezza di aver costruito qualcosa e di continuare a farlo. Ma tutto ciò non basta. Serve un salto di qualità per far sì che chi lo merita possa fare della sua passione una scelta di vita.