L'Evento



Grazie a Dormirè riposare costa meno: sconti sulla linea Dorelan

venerdì, 5 luglio 2019, 16:41

Dormirè rimane il punto di riferimento in Valle del Serchio per il riposo e il dormire di qualità. Per vincere il caldo estivo non si fermano le promozioni e, fino al 31 agosto, il punto vendita di Gallicano aderisce alla speciale campagna di Dorelan, con sconti fino al 50 per cento sui prodotti in esposizione. Le promozioni tuttavia non finiscono qua, perché su tutta la linea sono previste agevolazioni, comprese le altre marche. Da Dormirè ci sono tutti i marchi più prestigiosi e di qualità, come Simons, Tempur, Falomo, Plumage e Amorflex.

Materassi, letti, accessori, cuscini, sottofedere, coprimaterassi e altro ancora, con l’assistenza di personale qualificato e competente, che va dai semplici consigli fino alla consegna e allo smaltimento del vecchio. Il negozio rimane aperto dal lunedì pomeriggio fino al sabato, con orari 9:00 – 13:00 e 15:30 – 19:30.