Piano di Coreglia, apre il nuovo bar "Delicious"

domenica, 14 luglio 2019, 18:12

Nella giornata di ieri, in via Nazionale 56 a Piano di Coreglia, si è tenuta l'inaugurazione del bar "Delicious" che ha cambiato così la gestione portando una bella "ventata" di novità e curiosità.

La giornata inaugurale è stata allietata dal dj Claudio Petroni che con la sua musica ha reso la giornata ancora più piacevole.

Nel locale, molto rinnovato (con ampia sala interna e buono spazio esterno), sarà possibile fare colazione, pranzi di lavoro, aperitivi, apericene e serate a tema. Inoltre sarà aperto tutti i giorni dalle 05.00 del mattino alle 24.00 della notte.

I nuovi proprietari (Kateryna Samokhvalova, Diana Samokhvalova e Adriana Ciornei) si impegneranno per cercare di accontentare la sua clientela in tutte le sue richieste cercando di divertire e alleggerire le varie giornate e serate a tema. Per essere aggiornati su tutte le novità seguite le pagine dei social network Facebook ed Instagram.

Lorenzo Fiori