L'Evento



Alessandro Guidi, neo avvocato castelnuovese

venerdì, 2 agosto 2019, 13:14

Il giovane Alessandro Guidi, di Castelnuovo, già bravo studente di ragioneria dell’Itcg “Luigi Campedelli”, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze.



Dopo gli anni di studio a ragioneria, che lo avevano fatto avvicinare con entusiasmo agli studi giuridici con la sua insegnante di Diritto ed Economia, professoressa Giovanna Venturini, la laurea in giurisprudenza presso l’Università di Pisa ed il praticantato presso alcuni studi legali in provincia di Lucca e di Aosta, Alessandro ha così coronato un sogno nato già negli ultimi anni delle scuole superiori, quando era maturata in lui la passione per gli studi giuridici.



Da appassionato escursionista ed alpinista, Alessandro giudica il raggiungimento di questa mèta, oltre che una grande soddisfazione per sé stesso e per la propria famiglia, con papà Oscar e mamma Marisa, come “la conquista di un’ulteriore vetta del proprio percorso culturale e professionale”. Al neo avvocato giungano le congratulazioni anche da parte dei suoi “vecchi” insegnanti del “Campedelli”, che ricordano ancora la sua inedita ed approfondita tesina, presentata all’Esame di Stato e argomentata con rigore storico-politico, sulla nascita del movimento della Lega in Italia.