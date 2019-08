Remo ed Elisa festeggiano 70 anni di matrimonio

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 2 agosto 2019, 13:14

Il giovane Alessandro Guidi, di Castelnuovo, già bravo studente di ragioneria dell’Itcg “Luigi Campedelli”, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato presso la Corte d’Appello di Firenze

domenica, 28 luglio 2019, 10:31

Shock in provincia di Lucca per l'improvvisa scomparsa del prefetto Leopoldo Falco. Dalle prime informazioni, il prefetto sarebbe deceduto nella notte a causa di un improvviso malore. Aveva 64 anni.

venerdì, 19 luglio 2019, 22:54

Se volete organizzare la cena perfetta in una notte di mezza estate, prendete carta e penna che ci permettiamo, dal nostro modesto osservatorio, di fornirvi alcuni consigli. Scegliete un ristorante che si contraddistingue per la qualità della materia prima, aggiungete una compagnia simpatica e goliardica e racchiudete il tutto in...

domenica, 14 luglio 2019, 18:12

Nella giornata di ieri, in via Nazionale 56 a Piano di Coreglia, si è tenuta l'inaugurazione del bar "Delicious" che ha cambiato così la gestione portando una bella "ventata" di novità e curiosità

domenica, 23 giugno 2019, 11:02

Un primo traguardo raggiunto, un altro obiettivo da conquistare. Rappresenta un successo editoriale la presentazione in anteprima sulla piattaforma Bookabook del libro di Pasquale Sgrò ‘Cose nostre – la rivelazione’. Il volume, infatti, è stato già acquistato da quasi 250 persone e quindi sarà pubblicato dalla casa editrice e da...

lunedì, 17 giugno 2019, 19:22

Splendida serata quella trascorsa alla Capannina di Forte dei Marmi da buona parte dei colleghi delle Gazzette: menu di pesce da leccarsi i baffi, prosecco e vermentino a volontà