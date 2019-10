L'Evento



Altro esposto contro Aldo Grandi: archiviato perché il fatto non sussiste

martedì, 15 ottobre 2019, 09:31

Ormai è una persecuzione. Ennesimo esposto presentato contro Aldo Grandi, direttore (ir)responsabile della Gazzetta di Lucca e delle altre Gazzette, da Agnesina Pozzi e pervenuto all'ordine dei giornalisti di Roma il 29 agosto 2019. Nella denuncia si fa riferimento all'articolo pubblicato il 21 agosto 2019 dal titolo "Oltre il circo mediatico, vi spiego perché Bozzetti ha ucciso Yara Gambirasio" a firma della criminologa Anna Vagli.

Per la signora Pozzi l'articolo "non è frutto di attento vaglio professionale e studio su tutti gli atti processuali, n di partecipazione attiva alle 42 udienze o minima parte di esse". Oltre a contenere, sempre secondo la signora Pozzi, "espressioni ingiuriose contro vaie persone, compresi tutti coloro che sostengono il Diritto di un - ogni cittadino a difendersi e che vengono definiti sprezzantemente bossettiani o innocentisti".

Dopo attenta lettura il primo collegio ha ritenuto che il caso non fosse suscettibile di essere preso in considerazione sul piano deontologico: "in verità l'articolo non sembra contenere espressioni offensive o insulti. Si limita piuttosto a esprimere con decisione il punto di vista della criminologa sul processo per l'omicidio della piccola Yara. Non sembra quindi ravvisabile alcuna violazione delle norme deontologiche. Di conseguenza il collegio non ritiene che vi siano elementi per procedere nei confronti del direttore della Gazzetta di Lucca Aldo Grandi".

Procedimento archiviato perché il fatto non sussiste.