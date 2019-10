L'Evento



Fondazione, l'ira di Marcello Bertocchini

martedì, 22 ottobre 2019, 12:40

di aldo grandi

Una interSvista, davvero, senza veli e, perdonateci l'eufemismo, anche senza peli poiché non c'è stata una sola domanda preordinata o preannunciata come avviene, di solito, nelle case dei giornalisti a un tanto al chilo tanto diffuse nell'odissea dell'informazione politicamente corretta. Marcello Bertocchini, nato a Capannori nel 1952, presidente della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca dal 2017, ha accettato questa forma di colloquio sapendo benissimo a cosa andava incontro, cioè ad un confronto serrato, tra persone intellettualmente oneste, ma, sicuramente, con ruoli e su piani diversi. Quello che ne è venuto fuori è un articolo ricco di pathos, di partecipazione emotiva e, soprattutto, nel finale, di rabbia composta e amarezza. Finalmente il presidente ha anche raccontato, una volta per tutte e con dovizia di particolari, la vicenda di Lucca Solare.

Non è stata, questa, una guerra personale della Gazzetta di Lucca verso Marcello Bertocchini né ci sono stati mandanti. C'è soltanto la consapevolezza che esiste un unico modo per fare giornalismo, ormai, alle latitudini di un sistema che non lo consente praticamente più. Questo.

Presidente da due anni e mezzo lei ha sostituito una sorta di mito al vertice della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Chi glielo ha fatto fare?

L’ho detto sin dal primo momento. Per me fare il presidente della fondazione, oltre ad essere un onore, è un servizio che penso di essere in grado di svolgere nell’interesse complessivo della collettività della provincia di Lucca.

Lei lo sa di possedere le chiavi della cassaforte di Lucca, la più fornita e la più ambita?

Me lo dicono spesso, comunque il mio ruolo è quello di amministrarla al meglio, erogare secondo principi e regole ben precise e, soprattutto, conservarla integra per le future generazioni.

Arturo Lattanzi, suo predecessore, si lamenta che da quando non è più presidente, a malapena lo salutano per strada. Lei, se funziona allo stesso modo, avrà file di aspiranti interlocutori fuori dalla porta.

Richieste di appuntamento sono tante, io cerco di ascoltare tutti.

Nessuno che pretende?

No.

Nessuno che le rinfaccia qualche servigio magari fatto in precedenza?

No.

Nessuno che si incazza?

No o perlomeno non lo dà a vedere.

Lei, quindi, non ha mai motivo di arrabbiarsi?

Arrabbiarsi non è il termine esatto. Qualche volta ho motivo di preoccuparmi.

Possiamo chiederle perché se non siamo indiscreti?

Gestire 1 miliardo e 250 milioni di euro di attivo patrimoniale non è uno scherzo e qualche preoccupazione, ogni tanto, è logico che ci sia.

Il 28 ottobre si terrà l’assemblea dei soci della fondazione con all’ordine del giorno il documento programmatico del 2020. Sia sincero: qualcuno ha avuto di più rispetto al 2019?

Forse è bene specificare che la fondazione interviene con tre diverse modalità. Gli interventi strategici sono decisi e gestiti autonomamente dalla fondazione. Quelli attualmente in corso sono impianti sportivi, edilizia scolastica, residenza universitaria di via Brunero Paoli. Poi una serie di interventi diretti che ogni anno sono individuati sulla base di iniziative di fatto sempre scelte dalla fondazione e che quest’ultima finanzia interamente. Dopodiché ci sono i bandi. Il documento che sarà sottoposto al parere dell’assemblea e il giorno successivo all’approvazione dell’organo di indirizzo contiene tutte queste indicazioni.

C’è chi dice che tanto, i soldi, finiscono sempre agli stessi.

Si sbaglia. La città e i lucchesi danno, spesso, per scontato, che la fondazione distribuisca soldi anno dopo anno. Eppure bisognerebbe far capire loro che non si tratta di una regola, ma frutto di un lavoro spesso oscuro e complesso che ha permesso alla Fondazione Carilucca di essere la nona in Italia e di aver contribuito negli anni allo sviluppo della città e della provincia come nessun altro. La fondazione vive del reddito derivante da investimenti finanziari. Mai come in questi ultimi anni poter ottenere risultati positivi importanti dalla finanza, è stato così difficile. Ricordo che viviamo in tempi di tassi negativi cioè in tempi in cui, fra poco, potremmo anche arrivare all’assurdo di poter ottenere prestiti e nello stesso tempo incassare interessi anziché pagarli. La redditività di un portafoglio è frutto di una gestione che presuppone, quindi, assunzioni di rischio e, nello stesso tempo, stretto controllo del medesimo. In fondazione ci siamo attrezzati per cercare di essere all’altezza dei tempi. Importanti istituzioni nazionali ci certificano una capacità reddituale nel medio e lungo termine di circa il 3,5 per cento annuo. Col che, dedotti i costi di struttura che ammontano a circa 5 milioni di euro l’anno, la capacità erogativa della fondazione non dovrebbe essere mai messa in discussione. Possono esserci delle variabili esogene che possono modificare questo stato di cose? Solo eventi sistemici che scompaginino, completamente, l’attuale assetto economico mondiale. Uno per tutti ci fosse il default del debito pubblico italiano.

Si è mai domandato se dare 450 mila euro all’anno alla fondazione Campus sia una scelta opportuna?

La fondazione riconosce, per il tramite della fondazione lucchese per l’alta formazione e la ricerca (Flafr) un contributo per l’organizzazione e la gestione dei corsi di laurea triennale e magistrale, svolti in collaborazione con le università di Pisa, Pavia e della Svizzera Italiana e l’importo riconosciuto rappresenta un terzo del suo fabbisogno. E’ stato ritenuto un intervento, visto anche il tema delle lauree, di grande importanza e di rilievo per il territorio.Oggi, la Fondazione Campus continua a individuare il suo campo di azione e di interesse nell’area del Turismo e del Territorio e nell’area del Management e dell’Impresa, occupandosi di ricerca, formazione universitaria e avanzata con i Corsi di laurea triennale e magistrale in turismo, la Scuola Kedrion, il Centro studi e ricerche e la Scuola di lingue. Attività alle quali si aggiunge, da oggi, il corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche.

La fondazione Campus è della famiglia Marcucci?

Non ne conosco la genesi, ma una fondazione nasce da un patrimonio finalizzato al raggiungimento di uno scopo. Credo che in questo caso il patrimonio sia stato conferito dalla famiglia Marcucci.

La fondazione dà anche 100 mila euro l’anno alla scuola Made, sempre, se non sbagliamo, della famiglia Marcucci.

No. La fondazione ha investito, tramite la fondazione Palazzo Boccella, nell’immobile sede del corso, ma non nei corsi.

E allora come si spiegano i versamenti periodici?

C’era da pagare l’immobile ossia la ristrutturazione e l’acquisizione di nuovi spazi in collaborazione con il comune di Capannori.

Luigi Lazzareschi: secondo lei è possibile che un industriale di questa levatura sia stato bocciato all’ingresso dell’assemblea dei soci della fondazione dove, ci permetta, non è che ci sono tutti premi Nobel?

Ritengo che l’assemblea dei soci della fondazione debba rappresentare tutto quello che è il contesto sociale ed economico della provincia, quindi non è un problema di premi Nobel. Che Luigi Lazzareschi non sia socio della fondazione, a mio modestissimo parere, è un peccato.

Ma lei glielo ha personalmente chiesto?

Sì.

E lui cosa ha risposto?

Che non era più interessato.

Non si sente, in quanto presidente della fondazione, a volte sotto considerato da parte delle istituzioni politiche e amministrative per quello che, in realtà, fa di concreto per il territorio?

Non è così, il mio è uno spirito di servizio, non ho bisogno di riconoscimenti.

Lei ha parlato di variabili esogene. Ci verrebbe da dire che meno male che di queste variabili, al momento, ce n’è stata solo una, quella legata alla vicenda di Lucca Solare.

La vicenda di Lucca Solare non è un evento sistemico finanziariamente parlando. E’ un investimento che, al momento, presenta una minusvalenza, ma sono confidente che, al termine del periodo di durata degli incentivi, l’investimento avrà una redditività anche se modesta. Eventi sistemici, al momento, non ce ne sono stati. Abbiamo alcuni investimenti che presentano minusvalenze molto rilevanti, primo fra tutti, il Banco BPM, che è la banca conferitaria,del quale deteniamo l’1,25 per cento del capitale. Ad oggi l’investimento presenta una minusvalenza di 75 milioni di euro e redditività zero da diversi anni.

Lei sta dicendo, in sostanza, che se adesso decidesse di vendere l’1,25 per cento delle azioni Banco Bpm, perderebbe 75 milioni di euro?

Corretto. Comunque non vendiamo anche perché il prezzo di mercato del Banco Bpm è molto sacrificato. Si tratta di un andamento di tutte le realtà bancarie.

Ci vengono in mente i 20 milioni di azioni della Banca del Monte.

Anche lì le cose non vanno bene.

Soldi buttati?

Molto difficilmente recuperabili, comunque non va dimenticato che, inizialmente e siamo nel 2012, l’investimento aveva valori anche diversi da quello puramente finanziario.

Nel senso che tutti, forze politiche e amministrative in primis, premevano per aiutare la banca del Monte?

Più che aiutare sembrava importante lasciare un presidio decisionale in città e con la particolarità che, statutariamente parlando, le fondazioni mantenevano la Golden Share, su alcune cose, le più importanti, avevano il diritto di opporsi.

La fondazione Carilucca ha investito in Lucca Solare e, fino ad oggi, nella società che l’ha sostituita e che si chiama Green Lucca, circa 34 milioni di euro. Vero o falso?

Vero.

Ora, una parte di questi sono serviti a ripianare le perdite dopodiché la società ha acceso un prestito obbligazionario di 21 milioni di euro interamente sottoscritto dalla fondazione, importo che fa parte dei 34 milioni di cui sopra. Non le sembra assurdo che un prestito obbligazionario per salvare una società praticamente alla frutta, venga sottoscritto da un unico ente che si accolla interessi passivi e rimborso del capitale?

Facciamo chiarezza. La fondazione investe in Lucca Solare 9 milioni 800 mila euro nel corso del 2012 pari al 49 per cento del capitale sociale. Purtroppo le cose non vanno come inizialmente ipotizzato. Il regime degli incentivi cambia improvvisamente e il mercato si ferma. A quel punto due possibilità: o saltiamo come la gran parte delle iniziative nate in quel momento nel settore oppure proviamo a ‘resistere’. Per resistere la società ha bisogno di liquidità. Dopo varie operazioni, nel corso del 2014, decide di accendere un prestito obbligazionario di 21 milioni di euro che la fondazione sottoscrive interamente.

Ovvio, nessun altro avrebbe accettato di sottoscrivere obbligazioni di una società praticamente decotta.

Ovvio. Dopodiché il socio di maggioranza, la Leccio spa, manifesta i problemi che tutti sappiamo e quel 51 per cento viene acquistato da Green Utility spa che è l’attuale socio di maggioranza di Green Lucca ex Lucca Solare.

E chi c’è dietro?

Una società del settore con sede a Roma il cui presidente e amministratore delegato è l’avvocato Silvio Gentile, un contatto che risale al 2014 che, come fondazione, incaricammo di seguirci nella vicenda. La società viene ricapitalizzata, vengono aumentati i megawatt da 19 a circa 30 e nel 2019 siamo confidenti che chiuda il suo primo bilancio in utile. Nel frattempo il prestito obbligazionario ha iniziato la fase di rimborso anticipato rispetto al regolamento e il residuo attualmente è di 20,3 milioni di euro. Per chiarezza ulteriore il prestito frutta un interesse pari al tasso di inflazione più 60 punti base, ossia 0,6 per cento in più dell’inflazione e gli interessi in tutti questi anni sono sempre stati regolarmente pagati dalla società e incassati dalla fondazione.

E allora perché al ministero sono sempre così scettici al punto da chiedervi ulteriori spiegazioni?

Con il ministero stiamo chiarendo ogni osservazione che ci è stata mossa e mi auguro di poter concludere presto e positivamente questo spiacevole episodio.

Il ministero vi ha fatto più volte notare che le società incaricate di eseguire una analisi della vicenda Lucca Solare non avevano voluto o potuto certificare la bontà sia delle operazioni effettuate, sia delle conclusioni da trarre. In parole povere non si sono assunte alcuna responsabilità. Per questo motivo gli avvocati incaricati dall’Organo di indirizzo della fondazione avevano avanzato l’ipotesi di rivolgersi ad un aziendalista con competenze specifiche affinché si potessero eventualmente individuare responsabilità precise e dirette nella vicenda stessa. Ebbene, ci corregga se sbagliamo, lo stesso organo di indirizzo, chiamato a esprimersi, ha respinto questa possibilità con otto voti a favore, cinque contrari e un astenuto, adducendo che l’incarico a un professionista avrebbe comportato una spesa eccessiva e non sostenibile. La domanda: ma se avete tirato fuori 34 milioni di euro per salvare una società alla frutta, come è possibile non trovare 20 mila euro per pagare un professionista che spieghi a tutti, ministero compreso, se ci sono delle precise responsabilità in questa operazione andata a male?

Questa è una domanda che non mi sorprende, ma non me l’aspettavo perché tutta questa ricchezza di particolari evidenzia colloqui precedenti a questo con persone molto ben informate. Ma chi pratica questo “sport”, venendo meno all’etica e all’obbligo-dovere della riservatezza, non fa certamente il bene della Fondazione. E, di conseguenza, non fa nemmeno il bene dell’intera comunità civile. Quindi, non intendo assolutamente rispondere. E’ materia esclusiva di riflessione all’interno dell’organo di indirizzo e non può essere così banalmente liquidata. Mi meraviglio, veramente, della superficialità.

Della nostra domanda o della questione?

Della sua domanda.

La trova indelicata?

No, superficiale e strumentale.

A noi dispiace, ma interessa che essa sia fondata.

A me interessa che il piano di Green Lucca sia un piano solido.