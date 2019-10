L'Evento



Halloween party nel bosco del Ciocco

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:16

Un party in una baita immersa nel bosco per la notte più terrificante dell'anno: giovedì 31 ottobre, dalle ore 20, la Taverna dello Scoiattolo ospita "Halloween ad alta quota", nel punto più alto e suggestivo della Tenuta il Ciocco, a oltre 1000 metri d'altitudine. La cena dai sapori autunnali, con un menu che vede protagonisti i prodotti del territorio e l'immancabile zucca, sarà accompagnata da musica dal vivo, gin cocktail e menu ed intrattenimento ad hoc per i più piccoli. Un'occasione per fare una full immersion nella Valle del Serchio, ancor più ricca di atmosfera in questo periodo dell'anno.

La cena a buffet, preparata ad hoc dallo staff della Locanda alla Posta, uno dei ristoranti della tenuta, comprende numerosi antipasti sfiziosi come il tagliere dei salumi del Norcino, con bruschette al pomodoro e crostini al cavolo nero, assortimento di formaggi caprini e pecorini dell'Antica Caciaia, accompagnati dalle confetture della Maestà della Formica. Sul menu, inoltre, polenta con stracchino e salsiccia, fiori di zucca ripieni, pane nero e crema di zucca, timballo di zucca, focaccine calde con lardo e vacchino, fiori di zucca. Come primo piatto si potrà degustare un risotto alla zucca e zafferano e a seguire grigliata di carne con zucca e pomodori alla brace. Conclusione con buffet di dolci. Il tutto bagnato da una selezione di vini dalla Cantina Banfi.

Sarà inoltre possibile sorseggiare gin cocktail a base di Ambrosia Gin, distillato prodotto alle Tenute Collesi, con botaniche dai netti sentori mediterranei come rosmarino, salvia e limone di Sicilia.

Il periodo autunnale è un'occasione unica per conoscere il territorio della Valle del Serchio e della Garfagnana, con il caratteristico Ponte del Diavolo, a Borgo a Mozzano (a soli 20 minuti dal Ciocco) dove si tiene una delle manifestazioni dedicate a Halloween più grandi d'Italia. Per l'occasione Il Ciocco The Living Mountain propone per la notte del 31 ottobre uno sconto del 25% sul pernottamento in tutte le sue strutture ricettive (Monteceneri Boutique Hotel, Belvedere, College, Chalet in legno).

Info e prenotazioni cena:

Costo della serata: €35 a persona

+39 0583 719242

+39 36 666 04 737

locanda.allaposta@ilciocco.it