Il Nuovo Sindacato Carabinieri incontra il comandante generale Nistri

sabato, 26 ottobre 2019, 10:59

Finalmente disponibile per l'acquisto l'attesissimo e rivoluzionario libro del professore Renzo Cresti "Musica presente, tendenze e compositori di oggi" che tratta una nuova metodologia per affrontare le musiche di oggi prendendo in esame oltre 2000 musicisti (edito da LIM, Libreria Musicale Italiana, lim@lim.it)

martedì, 22 ottobre 2019, 19:41

Questa volta è Chiara Battaglini, allieva del corso di dottorato in neuroscienze cognitive della Scuola, a ottenere un risultato importante: vincere la prestigiosa borsa di studio Fulbright con il suo progetto di ricerca dedicato allo studio della semantica in persone madrelingua italiane e americane

martedì, 22 ottobre 2019, 12:40

Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Carilucca, illustra i progetti per il futuro, poi, sbotta per la 'fuga' di notizie della Gazzetta sull'ultima lettera del ministero, inedita, per Lucca Solare. Il 'buco' di 75 milioni di euro per le azioni Banco Bpm

domenica, 20 ottobre 2019, 20:36

Oggi si è svolta la castagnata sul prato nonostante le previsioni meteo incerte. E così, in un pomeriggio di fine ottobre, molti hanno deciso di trascorrere una giornata all'insegna delle mondine, dei necci e del vinbrulè.

martedì, 15 ottobre 2019, 09:31

Ormai è una persecuzione. Un altro esposto all'ordine dei giornalisti di Roma contro il direttore delle Gazzette, ma il primo collegio del consiglio territoriale di disciplina ha ritenuto di bocciarlo

martedì, 8 ottobre 2019, 17:02

La Regione Toscana a sostegno dell'informazione locale. Sono trenta le domande al bando che sono arrivate, di cui ventuno le ammesse. Dieci progetti saranno subito finanziati con un milione e 420 mila euro