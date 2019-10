L'Evento



Successo per la castagnata a Montecatino

domenica, 20 ottobre 2019, 20:36

Oggi si è svolta la castagnata sul prato nonostante le previsioni meteo incerte. E così, in un pomeriggio di fine ottobre, molti hanno deciso di trascorrere una giornata all'insegna delle mondine, dei necci e del vinbrulè. Un modo questo per far conoscere ai lucchesi la chiesa di Santa Maria Assunta e il suo campanile di antichissime origini.