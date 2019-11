L'Evento



Agostino Lucchesi, non solo un ricordo

domenica, 3 novembre 2019, 23:22

di loreno bertolacci

Ricorrendo oggi il mesiversario della scomparsa di Agostino Lucchesi, avendo avuto la fortuna di conoscerlo da tanti anni, voglio ricordarlo in un modo semplice, come semplice e discreta è stata la sua presenza per tanti anni nella comunità di Ghivizzano. Una persona semplice ma di grande spessore, che ha dato molto a tutti, ad ogni livello. Da quello culturale a quello sociale per non parlare della sua figura nell’ambiente religioso e in quello familiare.



Un “supernonno”, come lo hanno giustamente definito i nipoti, quel nonno tanto affettuoso e premuroso con tutti che aveva “mangiato un’enciclopedia”, essendo anche un uomo di grande cultura. Cultura che spaziava in diversi settori, dalla scienza alla storia e non per ultima la finanza. Insomma una persona a tutto tondo, con una simpatia innata che tutti ricordiamo. Non era difficile veder salire Agostino su un palcoscenico recitando qualche massima o improvvisando una scenetta con tanto di travestimento tra la gente. Non era difficile neppure vederlo accompagnare turisti a visitare luoghi importanti del paese o del comune, spiegando con dovizia di particolari, la storia della nostra comunità come una vera e propria guida turistica. Insomma era il Cicerone del paese di Ghivizzano. Una figura importante per tutti noi che lo abbiamo conosciuto che lascia un grande vuoto, una persona che per decenni ha rappresentato insieme a pochi altri la memoria storica per tutto il paese e per il nostro comune. Tanto era l’interesse di Agostino per la collettività e per il suo paese, un interesse che varcava i confini nazionali, avendo mantenuto tanti contatti proprio con quelle persone emigrate nel dopoguerra. Non per ultimo Agostino era un bravo collega giornalista, che ha scritto per anni su quel giornale che amava e per il quale ha speso tanto tempo per farlo conoscere anche oltre oceano, “Terra lontana”.



Un personaggio pubblico insomma che meriterebbe, come tanti altri, di essere maggiormente ricordato, titolando ad Agostino una via o una piazza, magari quella via o quella piazza che ha attraversato per tanti anni andando ad una funzione religiosa o per far visita ad una persona bisognosa di attenzioni o inferma, altro impegno nel sociale di Agostino del quale deve andare fiera tutta la comunità di Ghivizzano e del nostro comune.



Una “bella persona” che mancherà un po’ a tutti ma che ha lasciato un bel ricordo di sè, con quel suo modo di vivere nel suo Ghivizzano, sempre attento e soprattutto sempre disponibile con tutti, magari cercando di strappare un sorriso a chi aveva vicino.