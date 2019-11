Alessandra Magistrelli laureata in farmacia

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 8 novembre 2019, 13:39

Elisa Corsi di Careggine ha conseguito la laurea in Farmacia all'Università di Pisa, al termine del corso quinquennale di laurea specialistica, discutendo con la relatrice professoressa Simona Rapposelli l’interessante tesi su “Sclerosi multipla: attuali terapie farmacologiche e approcci terapeutici innovativi in fase clinica e preclinica”

giovedì, 7 novembre 2019, 13:02

È ufficiale: da oggi, giovedì 7 novembre, i seggiolini anti-abbandono sono obbligatori. Le auto che trasportano bambini fino a 4 anni dovranno essere dotate di sistemi di allarme in grado di segnalare la presenza del piccolo a bordo. Chi non si metterà in regola incorrerà in sanzioni da 81 a 326 euro, oltre alla decurtazione di 5...

martedì, 5 novembre 2019, 17:14

Si terranno domenica 15 dicembre le consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della provincia di Lucca e per il rinnovo dei componenti del consiglio provinciale, entrambi giunti a scadenza, rispettivamente, dopo le elezioni del settembre 2015 e del dicembre 2017

lunedì, 4 novembre 2019, 08:54

Giunge molto attesa la prima presentazione nazionale del nuovo libro di Renzo Cresti, "Musica presente, tendenze e compositori di oggi", che si terrà sabato 9 novembre, alle ore 17, all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza san Martino

domenica, 3 novembre 2019, 23:22

Ricorrendo oggi il mesiversario della scomparsa di Agostino Lucchesi, avendo avuto la fortuna di conoscerlo da tanti anni, voglio ricordarlo in un modo semplice, come semplice e discreta è stata la sua presenza per tanti anni nella comunità di Ghivizzano

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:16

Un party in una baita immersa nel bosco per la notte più terrificante dell'anno: giovedì 31 ottobre, dalle ore 20, la Taverna dello Scoiattolo ospita "Halloween ad alta quota", nel punto più alto e suggestivo della Tenuta il Ciocco, a oltre 1000 metri d'altitudine