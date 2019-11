L'Evento



Elezioni provinciali, si vota per il rinnovo del presidente e del consiglio

martedì, 5 novembre 2019, 17:14

Si terranno domenica 15 dicembre 2019 le consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della Provincia di Lucca e per il rinnovo dei componenti del Consiglio provinciale, entrambi giunti a scadenza, rispettivamente, dopo le elezioni del settembre 2015 e del dicembre 2017. Il presidente della Provincia, infatti, con l'applicazione della legge Delrio rimane in carica 4 anni mentre le assisi provinciali devono essere rinnovate ogni 2 anni.

Oggi – martedì 5 novembre - il presidente in carica Luca Menesini ha firmato il decreto deliberativo che indice i comizi elettorali e la sua pubblicazione sul sito internet della Provincia di Lucca. Il provvedimento adottato mette in moto, di fatto, la "macchina" elettorale per le cariche amministrative dell'ente di Palazzo Ducale. Il nuovo Consiglio provinciale, come l'attuale, sarà costituito da 12 consiglieri (poiché il territorio conta più di 300mila abitanti ma meno di 700mila) a cui si aggiunge il presidente della Provincia.

La novità di questa tornata elettorale rispetto alle precedenti di 2° livello del 2015 e del 2017 è rappresentata dalla predisposizione di tre seggi elettorali e non di uno soltanto. Le elezioni si terranno dalle 8 alle 20 nella sala Tobino al pian terreno di Palazzo Ducale, con accesso da Cortile Carrara. E a questo seggio principale si aggiungono, stavolta, due sottosezioni: una in Versilia e una Castelnuovo di Garfagnana per favorire l'afflusso degli amministratori di queste zone della provincia di Lucca.

Da segnalare, inoltre, che in questa tornata elettorale entreranno a regime le disposizioni contenute nella legge Delrio sul rispetto della rappresentanza di genere nelle liste che, in virtù della circolare n. 35/2014 del Ministero dell'Interno, erano congelate per 5 anni a partire da fine dicembre 2012.

Nel decreto deliberativo della Provincia e nell'allegato sono indicati i 33 Comuni del territorio i cui sindaci e consiglieri prenderanno parte al voto presso il seggio di competenza territoriale. Nel provvedimento si ricorda che possono essere eletti alla carica di presidente della Provincia i sindaci dei Comuni della provincia in carica il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni; che l'elezione del presidente della Provincia avviene sulla base di candidature, sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione; che l'elezione dei 12 componenti il Consiglio provinciale avviene sulla base di liste concorrenti composte da un numero di candidati compreso fra 6 e 12 che devono essere sottoscritte da almeno il 5% degli aventi diritto al voto accertati al 35° giorno antecedente quello della votazione.

Le candidature a presidente della Provincia e le liste dei Consiglieri dovranno essere presentate all'Ufficio Elettorale costituito presso la Provincia di Lucca nei seguenti giorni:

• dalle ore 8 alle ore 20 di domenica 24 novembre 2019 (21° giorno antecedente il giorno delle elezioni);

• dalle ore 8 alle ore 12 di lunedì 25 novembre 2019 (20° giorno antecedente la votazione).

Ricordiamo, infine, che le elezioni di secondo livello introdotte dalla Legge Delrio, prevedono l'applicazione degli indici di ponderazione dei voti per l'elezione dei nuovi organi amministrativi provinciali. Indici che fanno riferimento alle fasce demografiche di appartenenza dei Comuni.

In sostanza è assegnato un "peso" più consistente a seconda del numero dei residenti del comune di appartenenza dell'avente diritto al voto.

Tutti i riferimenti di legge, la cronologia degli adempimenti e i moduli relativi alle nuove elezioni provinciali saranno pubblicati sulla home page del sito della Provincia (www.provincia.lucca.it) dove sarà dedicata una sezione specifica al rinnovo delle cariche elettorali dell'ente di Palazzo Ducale.