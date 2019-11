Elisa Corsi è la prima laureata in farmacia del comune di Careggine

Altri articoli in L'Evento

venerdì, 8 novembre 2019, 13:36

Alessandra Magistrelli di Sillano si è brillantemente laureata in Farmacia all'Università di Pisa. Con i professori relatori Gino Giannaccini e Laura Betti e la correlatrice Lionella Palego, al termine del corso quinquennale di laurea specialistica, ha discusso l’interessante tesi “Ascidiacee: nuove fonti di farmaci antitumorali”

giovedì, 7 novembre 2019, 13:02

È ufficiale: da oggi, giovedì 7 novembre, i seggiolini anti-abbandono sono obbligatori. Le auto che trasportano bambini fino a 4 anni dovranno essere dotate di sistemi di allarme in grado di segnalare la presenza del piccolo a bordo. Chi non si metterà in regola incorrerà in sanzioni da 81 a 326 euro, oltre alla decurtazione di 5...

martedì, 5 novembre 2019, 17:14

Si terranno domenica 15 dicembre le consultazioni elettorali per l'elezione del presidente della provincia di Lucca e per il rinnovo dei componenti del consiglio provinciale, entrambi giunti a scadenza, rispettivamente, dopo le elezioni del settembre 2015 e del dicembre 2017

lunedì, 4 novembre 2019, 08:54

Giunge molto attesa la prima presentazione nazionale del nuovo libro di Renzo Cresti, "Musica presente, tendenze e compositori di oggi", che si terrà sabato 9 novembre, alle ore 17, all'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza san Martino

domenica, 3 novembre 2019, 23:22

Ricorrendo oggi il mesiversario della scomparsa di Agostino Lucchesi, avendo avuto la fortuna di conoscerlo da tanti anni, voglio ricordarlo in un modo semplice, come semplice e discreta è stata la sua presenza per tanti anni nella comunità di Ghivizzano

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:16

Un party in una baita immersa nel bosco per la notte più terrificante dell'anno: giovedì 31 ottobre, dalle ore 20, la Taverna dello Scoiattolo ospita "Halloween ad alta quota", nel punto più alto e suggestivo della Tenuta il Ciocco, a oltre 1000 metri d'altitudine