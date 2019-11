L'Evento



Irresistibile Kinki Sushi

giovedì, 21 novembre 2019, 12:44

di aldo grandi

Non è la prima volta che ci capita di varcare la soglia di un ristorante sushi. Ne abbiamo visti e assaggiati molti, a Lucca e non solo. Per cui, quando l'amico e collega Lorenzo Bertolacci ci ha chiamato annunciandoci di aver trovato un ristorante Sushi a suo dire unico e di alta qualità, abbiamo preso le sue parole con beneficio di inventario, conoscendone i facili entusiasmi e la passione che mette in tutte le cose. Tuttavia, senza dirgli nulla, abbiamo voluto provare e, così, una prima volta e, successivamente, altre volte, ci siamo diretti verso via delle Città Gemelle dove, al civico 51, c'è il Kinki Sushi nuova gestione.

Per carità, noi nemmeno conoscevamo quella vecchia, comunque, una volta entrati, ci siamo messi a sedere e, per la prima volta nella nostra storia gastronomica a contatto con i cittadini provenienti da ben altre latitudini, abbiamo ricevuto un'accoglienza straordinaria. E non si è trattato di un gesto gentile ad hoc per noi, perché lo stesso sorriso, la stessa amabilità, la stessa gentilezza l'abbiamo vista anche nei confronti di tutti gli altri commensali.

Così, senza alcuna particolare formalità, abbiamo conosciuto e proposto Jianrao Xu, uno dei due titolari, se erano disposti a farci fare un servizio fotografico con tanto di articolo sul loro locale e sul modo in cui presentano i piatti oltre alla qualità degli ingredienti serviti. Jianrao ha accettato e, così, è nata questa splendida e singolare avventura, la prima, davvero, in cui il personale, tutto, dai proprietari ai camerieri, mostra una gioia nel fare il proprio lavoro che non ci era mai capitato di trovare.

Ogni volta che andavamo in un locale sushi, c'era sempre, tra noi e loro, ossia chi stava dall'altra parte, gestori e personale di servizio, una sorta di barriera che impediva di comunicare se non attraverso gli ordini impressi sui fogli numerati o quando, al massimo, si andava alla cassa a pagare. Da Jianrao, il cui nome italiano è Lorenzo, 31 anni, sposato con due bimbe, da quasi vent'anni nel nostro Paese, siamo riusciti a sederci allo stesso tavolo, a scambiarci impressioni ed esperienze, informazioni e giudizi, il tutto in un'atmosfera di calore.

Trovare dei cinesi che ridono e che, soprattutto, sanno ridere come e più, a volte, di noi stessi, è un'esperienza umana che ci ha arricchito. Forse siamo legati a vecchi stereotipi, ma, indubbiamente, al nuovo Kinki Sushi si sta bene, soprattutto, perché ti fanno sentire bene.

Abbiamo scelto quello che volevamo mangiare e la cosa che ci aveva detto Loreno Bertolacci era vera: mai abbiamo visto i piatti serviti e presentati con tanta accuratezza e fantasia. Se è vero che, almeno al primo colpo, si divora con gli occhi, in questo ristorante la vista gode allo stesso modo e forse più di quanto gode il senso del gusto. Ogni piatto è una sorta di dipinto dai mille colori sapientemente amalgamati da Yang Tong, 29 anni, l'altro titolare e, allo stesso tempo, maestro di sushi con un'esperienza decennale.

La sala è ampia, ma mantiene una sua intimità con, ai lati, delle alcove dove si può stare 'accoccolati' con chi si vuole fino a sei persone. Le luci sono efficaci, ma non disturbano, la sera, inoltre, una musica jazz diffusa al giusto volume e alla giusta intensità, accompagna i commensali che si rilassano e si adattano con estrema facilità. Qui non si viene soltanto per l'All you can eat, ossia per gonfiarsi e rimpinzarsi. No, qui si può venire anche per trascorrere una bella serata in compagni di chi ci sta più a cuore.

Geniale idea quella, poi, di ridurre le dimensioni del sushi. Lo spiega bene Lorenzo: "E' stata una nostra precisa scelta. Negli altri ristoranti che abbiamo visitato abbiamo visto che le dimensioni sono piuttosto grandi e così, non fai in tempo ad assaggiare due tre porzioni che già sei pieno e non hai voglia di andare avanti. Noi, invece, abbiamo pensato di ridurre le dimensioni del sushi così da dare la possibilità al cliente di gustarsi maggiormente il cibo e di poter ordinare più cose".

Nel bel mezzo del mangiar di nostra vita ecco Lorenzo che si presenta, a chi scrive e al compagno di sventura nonché fotografo della Gazzetta Ciprian Ghoerghita, Cip per noi, con un meraviglioso cesto con ostriche, scampi e gamberi freschissimi. Non solo. Importa anche la scenografia: un po' di acqua calda sul ghiaccio secco ed ecco il vapore denso e inodore che si sprigiona fino a sommergere, come una nuvola, il contenuto.

Il locale ha aperto poco più di due mesi fa e la cosa che non guasta è vedere che il personale è sempre lo stesso. A partire da Zoer, 23 anni, un italiano perfetto con accento labronico o quasi e una origine maghrebina. Simpatico, efficiente, si vede che fa questo lavoro con piacere. E poi Ye-Ye, filippina, anche lei provvista di un sorriso che ti fa allargare il cuore. Così come Lorenzo, che quando è arrivato in Italia, ai primi anni Duemila, di è sciroppato quattro anni a Brescia per poi scendere nella patria cinese per eccellenza, Prato. "In Italia se sto bene? - dice - Benissimo, meglio qui che in Cina".

Non c'è niente di kitch in questo ristorante, anzi, tutto è molto amalgamato dal buon gusto e dalla evidente voglia di non sconvolgere in alcun modo il cliente.

Negli ultimi tempi, anche a Lucca, ma non solo, c'è stata una notevole apertura di locali sushi e cinesi, ma non tutti hanno resistito alla concorrenza e qualcuno ha finito per chiudere i battenti, esattamente come la gestione precedente del locale di Jianrao e Yang i quali, però, hanno ben chiaro qual è il loro obiettivo: conquistare i lucchesi con le buone maniere, il buon cibo, la qualità del servizio e anche quella sorta di amabilità e simpatia che, soprattutto quando fuori piove, non guastano mai.

Noi non abbiamo dubbi. Ci siamo trovati e ci troviamo non bene, di più e non riusciamo, anche volendolo, a trovare un difetto. Saremo esagerati? Provare per credere. Intanto complimenti a questi due ragazzi e al loro staff per quello che stanno facendo. Se integrazione è anche complicità e partecipazione, simpatia e predisposizione, beh, allora qui siamo davvero sulla buona strada.

Foto di Ciprian Gheorghita