L'Evento



La violenza non è mai giustificata, basta con le ipocrisie

lunedì, 25 novembre 2019, 18:24

di viola pieroni

Più di novanta, dall'inizio di questo anno, le donne uccise in Italia: nell'82 per cento dei casi, all'interno dell'ambito familiare.

Il tutto aggravato da una società spesso ignara delle reali conseguenze del proprio linguaggio inappropriato nel trattare questi eventi drammatici: carnefici che diventano vittime, giganti buoni spinti da un amore smisurato e, ahimé, non ricambiato; donne che diventano oggetto di domande che trascurano totalmente la gravità del problema di fondo, ovvero la violenza. “Ma come era vestita?”, “Cosa aveva bevuto? Era sotto effetto di droghe?”, “Perché era a giro da sola? Sempre fuori a quell'ora?”, affermazioni come “Se sapeva che era un violento, poteva denunciarlo", e infine il colmo, tra tutte le frasi che ci fanno davvero riflettere sulla semplificazione di situazioni così tragiche, cercando di colpevolizzare chi ormai non può più difendersi: “se l'è cercata". Come se una donna, nel pieno della propria vita, abbia deciso di voler morire per mano di chi l'amava, oppure a causa di uno che vedendola, la voleva possedere ad ogni costo. Come se la vita privata di una donna, la sua vita sentimentale più o meno libertina e il suo modo di comportarsi siano campanelle che le rendono meno compatibili in casi simili.

Ma questa giornata non va solo a quelle donne che non ci sono più, non solo a quelle che non hanno più una voce per testimoniare le atrocità subite, ma anche a quelle che sono riuscite a sopravvivere. Una sopravvivenza che però, nella vita, le porta a rivivere un duplice trauma psicologico: quello del giudizio delle persone, e insieme quello del tentare di ricostruirsi una vita “normale", dopo essere stata spezzata da un atto così ignobile.

Ed ecco che le precedenti domande diventano fonte di vergogna, il sentirsi quasi complici di una violenza, l'essere trattate come colpevoli di un crimine subito: oggi poi, in un mondo tutto connesso da internet, non si è più sottoposti ai processi nelle aule dei tribunali, ma su Facebook, sulle carte dei giornali, sulle prime pagine dei Tg. Una libertà di giudizio che troppo spesso condanna già in partenza chi non ha l'aspetto di una “che potrebbe attrarre un uomo al punto di violentarla", una che per la colpa di aver bevuto un bicchiere di vino in più, non ha più la proprietà del suo stesso corpo.

La cosa più triste, fra tutte, è che tra i calunniatori di queste vittime si annidano anche donne, madri, mogli: figure femminili che dovrebbero essere un punto di appoggio, un muro di difesa contro chi rischia di finire in un vortice buio, e che invece diventano serpi, pronte a mordere e a ferire ancora di più chi è già così fragile. Donne che si sentono così estranee agli eventi da pensare di poter giudicare indiscutibilmente cosa è giusto e cosa no, cosa sia successo e perché sia successo.

Come già detto, il nostro, alla fine, è un paese dove diventa quasi “normale” per un ragazzo toccare una ragazza che passa, per il semplice motivo che magari è poco vestita. È “normale” per un uomo fischiare ad una donna che cammina per strada. È “normale” per un anziano commentare il fisico ben prestante di una ragazzina, magari alla fermata del bus o mentre lavora al bar. Finché tutto questo sarà “normale”, finché questi stereotipi della donna come oggetto, come corpo, come strumento di piacere non saranno superati, allora questi omicidi non finiranno.

Ed è sbagliato, ricordatevelo, mettere questo in secondo piano dicendo che “accade anche agli uomini": sì è vero! Accade, ed è gravissimo. “Ma di quelli non se ne parla", “sono eventi a cui viene data minore visibilità”. In primis, sono decisamente molto più rari, ed in tutti i casi sono in diminuzione negli ultimi anni. Per quanto riguarda la discriminazione dei soggetti che hanno subito violenza da parte di una donna, sono ugualmente condotti alla gogna mediatica a causa di un maschilismo tossico, di un machismo elevato all'ennesima potenza, per cui l'uomo non può subire violenza. Ed anche qui, si ritorna al solito, medesimo discorso: la violenza non è mai giustificata, per chiunque la compia e per chiunque la subisca. Finché continueremo a cercare alibi per crederci superiori agli altri credendo di essere intoccabili, immuni a questo veleno che esiste nel mondo, non ne usciremo mai vivi. E se non saremo noi, potrebbero essere i nostri figli, i nostri partner o i nostri amici.