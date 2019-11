Presentazione ufficiale dell'attesissimo libro di Renzo Cresti

Altri articoli in L'Evento

domenica, 3 novembre 2019, 23:22

Ricorrendo oggi il mesiversario della scomparsa di Agostino Lucchesi, avendo avuto la fortuna di conoscerlo da tanti anni, voglio ricordarlo in un modo semplice, come semplice e discreta è stata la sua presenza per tanti anni nella comunità di Ghivizzano

mercoledì, 30 ottobre 2019, 11:16

Un party in una baita immersa nel bosco per la notte più terrificante dell'anno: giovedì 31 ottobre, dalle ore 20, la Taverna dello Scoiattolo ospita "Halloween ad alta quota", nel punto più alto e suggestivo della Tenuta il Ciocco, a oltre 1000 metri d'altitudine

sabato, 26 ottobre 2019, 11:30

“Un incontro proficuo ed interessante, quello che si è svolto ieri tra la delegazione del NSC ed il generale Giovanni Nistri, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, dove si sono affrontati temi di rilievo che interessano la vita lavorativa dei militari”. Queste le parole del segretario generale, Massimiliano Zetti

sabato, 26 ottobre 2019, 10:59

Finalmente disponibile per l'acquisto l'attesissimo e rivoluzionario libro del professore Renzo Cresti "Musica presente, tendenze e compositori di oggi" che tratta una nuova metodologia per affrontare le musiche di oggi prendendo in esame oltre 2000 musicisti (edito da LIM, Libreria Musicale Italiana, lim@lim.it)

martedì, 22 ottobre 2019, 19:41

Questa volta è Chiara Battaglini, allieva del corso di dottorato in neuroscienze cognitive della Scuola, a ottenere un risultato importante: vincere la prestigiosa borsa di studio Fulbright con il suo progetto di ricerca dedicato allo studio della semantica in persone madrelingua italiane e americane

martedì, 22 ottobre 2019, 12:40

Marcello Bertocchini, presidente della Fondazione Carilucca, illustra i progetti per il futuro, poi, sbotta per la 'fuga' di notizie della Gazzetta sull'ultima lettera del ministero, inedita, per Lucca Solare. Il 'buco' di 75 milioni di euro per le azioni Banco Bpm