Record di amore e di longevità per i fratelli Comparini: festa grande per i 60 e 70 anni di matrimonio

venerdì, 15 novembre 2019, 16:56

Stamani, presso il comando provinciale di Lucca, è stato presentato il Calendario Storico e l’Agenda Storica 2020 dell’Arma dei Carabinieri. Analoga cosa è avvenuta a Roma e in tutte le province d’Italia

giovedì, 14 novembre 2019, 09:19

Tardelli Edilizia by Casarreda, una realtà commerciale della nostra valle in continua evoluzione che mira, oltre all’espansione della parte commerciale della propria attività di magazzino edile, anche alla formazione, e non è poco, dei propri clienti e professionisti che operano nel settore

martedì, 12 novembre 2019, 16:25

Anas (Gruppo FS Italiane) ricorda che dal 15 novembre al 15 aprile è in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali su tutte le strade statali e raccordi autostradali in gestione in Toscana. Ciclomotori e motocicli sono esenti dall’obbligo e potranno circolare solo in assenza di precipitazioni nevose...

lunedì, 11 novembre 2019, 17:32

"Non consentiremo più al partito di Giorgia Meloni di continuare a coinvolgere il Pd ed il centrosinistra nelle fake news di Bibbiano e di scrivere le mani della sinistra sui bambini"

venerdì, 8 novembre 2019, 13:39

Elisa Corsi di Careggine ha conseguito la laurea in Farmacia all'Università di Pisa, al termine del corso quinquennale di laurea specialistica, discutendo con la relatrice professoressa Simona Rapposelli l’interessante tesi su “Sclerosi multipla: attuali terapie farmacologiche e approcci terapeutici innovativi in fase clinica e preclinica”

venerdì, 8 novembre 2019, 13:36

Alessandra Magistrelli di Sillano si è brillantemente laureata in Farmacia all'Università di Pisa. Con i professori relatori Gino Giannaccini e Laura Betti e la correlatrice Lionella Palego, al termine del corso quinquennale di laurea specialistica, ha discusso l’interessante tesi “Ascidiacee: nuove fonti di farmaci antitumorali”