Tardellli Edilizia by Casarreda rinforza le strutture dei nostri edifici

giovedì, 14 novembre 2019, 09:19

di loreno bertolacci

Tardelli Edilizia by Casarreda, una realtà commerciale della nostra valle in continua evoluzione che mira, oltre all’espansione della parte commerciale della propria attività di magazzino edile, anche alla formazione, e non è poco, dei propri clienti e professionisti che operano nel settore. A conferma di tutto questo si è svolto un importante simposio il 12 novembre presso la sala conferenze della ditta Tardelli Edilizia che aveva come tema i rinforzi strutturali degli edifici con nuove tecniche costruttive e nuovi materiali come la “Laterlite” e “Ruregold”.



Il simposio ha visto la partecipazione di un folto gruppo di addetti ai lavori fatto di professionisti oltre che maestranze ed imprese. Il tema trattato, senza alcun dubbio, risulta interessante ed estremamente attuale, ovvero quello del consolidamento e appunto rinforzo di edifici con tecniche meno invasive possibile che consentano il recupero di tutto quel patrimonio edilizio presente sul territorio per un utilizzo in sicurezza, alla luce anche delle stringenti normative e delle caratteristiche di sismicità spiccate del nostro territorio. La presenza di esperti in materia di consolidamento che hanno illustrato in modo semplice le caratteristiche di queste nuove tecnologie ha reso ancora più interessante la serata che si è poi conclusa con un momento conviviale presso un altrettanto famoso locale della nostra valle, denominato appunto, tanto per rimanere in tema di valle del Serchio, “Eatvalley”, dove sono stati serviti piatti tipici e salumi delle nostre zone, sapientemente cucinati. Insomma, un giusto connubio tra commercio dei prodotti per l’edilizia, studio e aggiornamento costante degli addetti ai lavori e momenti conviviali che diventano anche di confronto e di scambio di idee.



In un difficile momento storico del settore edile come quello che stiamo attraversando, la ditta Tardelli Edilizia by Casarreda si distingue per il grande impegno e la passione per il proprio lavoro, passione fatta anche di tante iniziative e meeting di aggiornamento come quest’ultima che portano ad un processo evolutivo per tutti gli addetti ai lavori, mantenendo la folta clientela costantemente aggiornata sulle nuove tecnologie ed i nuovi materiali, utili per rinforzare strutturalmente gli edifici. Questo in un territorio come la valle del Serchio dove il tessuto edilizio prevalente è costituito proprio da borghi e centri storici che hanno sempre più bisogno di un’attenzione particolare e di un intervento esteso di riqualificazione e rinforzo strutturale. Ben vengano tante di queste iniziative da parte della ditta Tardelli Edilizia by Casarreda.