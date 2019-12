L'Evento



A Forte dei Marmi continua 'Un Natale da favola': ecco gli appuntamenti del prossimo week-end

mercoledì, 25 dicembre 2019, 08:56

“Un Natale da Favola” continua a Forte dei Marmi, tra luci colori musiche ed eventi organizzati dall’Assessorato alla Cultura e Turismo, in collaborazione con le associazioni del territorio.

Ecco gli eventi che nel prossimo fine settimana andranno ad affiancare la programmazione natalizia in corso fino al 6 gennaio, nei vari angoli di Forte dei Marmi: dal Pontile alla Pineta Emilio Tarabella, dal Fortino a Piazza Marconi, da Palazzo Quartieri a Villa Bertelli, da Vittoria Apuana al Palasport e infine al Museo Ugo Guidi. Domenica 29 dicembre, in piazza Garibaldi, alle ore 17:00, torna il concerto gospel a Forte dei Marmi: “The Joyful Gospel Ensemble” si esibirà in un repertorio che ripercorre la tradizione Spiritual fino a giungere al Contemporany Gospel, con ballate struggenti e solenni alternate a brani ritmici.

Non mancheranno altresì “incursioni” artistiche in altri ambiti musicali molto coinvolgenti. Diretti da Riccardo Pagni “The Joyful Gospel Ensemble” celebra i grandi nomi del Gospel, come Hezekiah Walker, William McDowell, Larry Trotter, Richard Smallwood, Ron Kenoly, con un omaggio particolare ai Brooklyn Tabernacle Choir ed ai protagonisti della musica internazionale come Michael Jackson, The Beatles, Elton John, Coldplay. Fino al 12 gennaio, prosegue in via Carducci il Mercatino di oggetti usati per raccolta fondi, a cura della Croce Verde di Forte dei Marmi “La soffitta del Forte”. Per informazioni 0584- 784026 o 0584-874013 Allontanandosi di pochissimo dal Centro, nei locali dell’ex Asilo “Cardinale Melfi”, a Querceta, in Via Galleni dal 24 dicembre al 6 gennaio, verrà messo in scena il Presepe Animato/Vivente a cura dell’Associazione Gruppo per Servire e sarà aperto al pubblico nei giorni feriali dalle 15:00 alle 18:00; domenica e festivi dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Martedì 31 dicembre 2019: Il Comune di Forte dei Marmi, in collaborazione con l’Associazione Fortemarmini nel Mondo, presenta l’8° edizione di “San Silvestro sotto il Fortino”, seguendo la tradizionale e già collaudata formula in Piazza Garibaldi e lungo le strade limitrofe.

Una ricca programmazione si svilupperà dalla mattina fino alla sera: dalle ore 10:00 alle 18:00 sarà allestito il Mercatino degli Hobby creativi ed a partire dalle ore 13:00 si potrà pranzare, fare merenda o cenare con golose specialità presso gli stand gastronomici dello Street Food; alle ore 11:00 verrà approntata la mostra Estemporanea di pittura; nel pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, saranno proposti a grandi e piccini Laboratori Creativi e lo spettacolo di Magia; per gli intrattenimenti del dopo cena, avrà inizio alle ore 22:00 il Concerto della tribute band del famoso gruppo Abba. Alle ore 24:00 esploderanno i festeggiamenti per il Capodanno con l’animazione del Dj Set dello Showman Sandro Pozzi. Lo scoccare della mezzanotte e gli auguri di Buon Anno verranno trasmessi in diretta su Radio Bruno.

Proseguono inoltre gli allestimenti delle seguenti Mostre: Fino al 1 marzo 2020 a Villa Bertelli “Burri, Morandi e altri amici: la passione per l’arte di Leone Piccioni”: arte e letteratura unite in magistrale armonia attraverso una raccolta di 108 opere realizzate dai più noti artisti italiani e internazionali e anche ricordi della prestigiosa carriera di Piccioni e del legame che lo ha unito ad ogni singolo autore in esposizione. Ingresso a pagamento: Biglietto €8,00; Ridotto €5,00. Orari: sabato e domenica dalle ore 16:00 alle 19:00; apertura infrasettimanale su richiesta. Per informazioni: 0584 787251 www.villabertelli. Fino al 7 gennaio, presso la Casa Museo Ugo Guidi, via Civitali, “E il verbo si fece umanita’” di Abramo Cantiello, pittore ed incisore, docente di discipline pittoriche presso il Liceo Artistico di Carrara. Presentazione critica di Padre Antonio Mazzaro e del prof. Davide Lambruschi. Esposizione di dieci tavole a matita seppia, una mostra d’arte di pace e serenità, in puro spirito natalizio. Per visitare il Museo su appuntamento, 348 3020538 o museougoguidi@gmail.com

Per informazioni: sito ufficiale www.visitforte.com Ufficio Informazioni Turistiche c/o Palazzo Quartieri, v.Carducci, 6 – Tel. 0584 280253 o 0584 280292 o 340 1473394 e-mail forteinfo@comunefdm.it Orari di apertura: dal martedì alla domenica dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. www.villabertelli.it e 0584–787251