L'Evento



A noi!

venerdì, 20 dicembre 2019, 12:25

Sempre soli, meglio senz'altro, che male accompagnati, ma con, dietro e accanto, il bene dio voi lettori e di tutti coloro che, con la loro pubblicità privata, ci permettono di continuare ad essere quelli che siamo sempre stati. Le Gazzette si sono ritrovate al ristorante Bistrò di Mario Bini e Beata Kovalska in Corte Campana per festeggiare il Natale con la consueta cena alla quale hanno preso parte la maggioranza dei collaboratori salvo qualche 'disertore' che verrà opportunamente redarguito.

A parte gli scherzi ottimo il menu a base di pesce cucinato da Michele Marchi e ottimo il servizio di Emily alla quale vanno i nostri auguro. E' stata l'ennesima occasione per stringere ancora di più i legami che uniscono questo gruppo di persone che hanno scommesso, e non si sa se hanno vinto, su questo modo di essere giornalisti, sicuramente scomodo, scarsamente redditizio, ma pieno, è bene dirlo, di soddisfazioni e se è anche vero che alla cassa del supermercato si paga con soldi sonanti, è altrettanto certo che non si campa di solo denaro.

Nuovi alla 'poppata' Daniele Venturini, Alfredo Scorza, Diego Venturini, Beatrice Damonte, Francesca Sargenti, Ciprian Gheorghita. Per il resto... aria fritta, compreso il direttore (ir)responsabile.

A proposito, il titolo potrebbe suscitare le ire degli antifascisti. Tranquilli, si tratta solo di una autocelebrazione per caricarci ancora di più. Niente nostalgia di un tempo che fu, casomai a qualcuno venisse in mente di denunciarci, visti i tempi, per apologia di fascismo.

Buon Natale a tutti, sardine comprese.