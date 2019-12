L'Evento



Il Necciarello, il dolcetto del Buffardello

venerdì, 13 dicembre 2019, 22:28

Le prossime festività natalizie saranno l’occasione anche per gustare un nuovo prodotto gastronomico della nostra terra: il Necciarello, il dolcetto del Bufferdallo.

Alcuni studenti dell’ISI Istituto Alberghiero “F.lli Pieroni”di Barga, alcune volontarie dell’Associazione di promozione sociale “Lo Sterpaio” e un dipendente dell’azienda agricola “Podere ai Biagi”, entrambe di San Pietro in Campo”, guidati dal prof. Giuseppe Greto, grazie alla disponibilità di A.S.D Impianti sportivi di Gallicano, stanno realizzando questo dolcetto, che per i suoi ingredienti, risulta un prodotto originale e innovativo.

A base di farina di mandorle, farina di castagne, albume e zucchero, ingredienti bilanciati sapientemente da pasticcere Giuseppe Greto, ricorda nella consistenza il famoso ricciarello ma con l’aggiunta della farina di neccio, prodotta in Garfagnana, e con la forma a castagna, è un omaggio alla nostra valle.

In queste ore i Necciarelli sono arrivati al Podere ai Biagi, portati proprio dal Buffardello che, anche se non visto, era presente alla lavorazione. Pare che quando sia in cucina, il Buffardello non sia nemmeno dispettoso!

Per poterli gustare, è possibile contattare Sara al n. 3408347195

www.facebook.com/PodereAiBiagi/; www.instagram.com/podereaibiagi/?hl=it