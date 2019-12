L'Evento



"L'anello": il romanzo di avventura di Piero Caniparoli per i ragazzi di ieri e di oggi

giovedì, 12 dicembre 2019, 23:08

di barbara ghiselli

"Per i ragazzi di ieri che hanno amato i libri di Jules Verne, Jack London e per i ragazzi di oggi, curiosi di scoprire meglio alcuni luoghi di Lucca e della Garfagnana attraverso le avventure dei personaggi: un libro che spero quindi apprezzino i lettori di età diverse". Queste le parole dell'autore Piero Caniparoli mentre annuncia l'uscita del suo primo romanzo dal titolo "L'anello" , edito da Porto Seguro editore, che presenterà a Lucca presso l'atelier Ricci (in via Burlamacchi,32) lunedì 16 dicembre alle 18 con Dario Dino Guida che modererà l'incontro. Al termine dell'iniziativa, aperta a tutti, la pasticceria Meucci offrirà un rinfresco.

Ma qual è la trama del romanzo "L'anello"?

Tutto parte, e da qui si capisce il motivo della scelta del titolo, nella seconda metà dell'Ottocento dal furto dell'anello posto al dito della statua dell'arcangelo Michele che si trova sulla sommità della chiesa di San Michele in centro storico e da lì Lucchetto insieme ad altri personaggi, per ritrovarlo, partiranno per la Garfagnana e affronteranno moltissime avventure; al termine del libro torneranno però a Lucca. Se qualcuno si stesse domandando chi è Lucchetto, con queste parole lo ha spiegato Caniparoli: " Lucchetto è la maschera carnevalesca di Lucca, il nome è stato scelto perchè oltre ad avere un'assonanza con la città, ne simboleggia la natura ermetica e conservatrice dei lucchesi. Il cappello ricorda le mura di Lucca, il vestito con i suoi colori è un omaggio a Pompeo Batoni del '700". Proprio Caniparoli ha ideato Lucchetto e ne ha parlato già l'anno scorso in un racconto, inoltre l'atelier Ricci ha realizzato il costume del personaggio che è stato esposto durante il periodo di Carnevale nella pasticceria Meucci.

"Il romanzo 'L'anello' è un romanzo d'invenzione – dichiara Caniparoli – però tocca molti luoghi e fatti che sono accaduti realmente. Una curiosità: un personaggio del romanzo si chiama Trist'anno, scritto così, e questo nome l'ho trovato quando ero un ragazzo in un cimitero della Garfagnana. Ho scoperto che si trattava di una persona nata nel 1916, proprio nel periodo della prima guerra mondiale, momento storico di carestia ed ecco spiegato il motivo di quel nome così particolare".

Oltre 200 pagine scritte in modo dinamico, per appassionare e incuriosire i lettori che, seguendo le avventure di Lucchetto e degli altri personaggi, hanno modo di scoprire e di conoscere meglio alcuni luoghi della Garfagnana come la Buca delle Fate, l'Omo Morto e molti altri.

"Porto Seguro editore – afferma Caniparoli – è una casa editrice importante, che sta crescendo, hanno infatti una filiale anche a Roma e sono davvero contento di aver pubblicato con loro e di poter presentare il mio romanzo sia sabato 14 a Firenze che lunedì 16 dicembre a Lucca".

E' possibile ordinare il libro in tutte le librerie e, durante il periodo delle festività natalizie, sarà possibile trovare il volume anche presso la pasticceria Meucci in via Vittorio Veneto.