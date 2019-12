L'Evento



Telefono Amico Italia Onlus attivo 62 ore non stop per stare vicino a chi si sente solo a Natale

martedì, 24 dicembre 2019, 10:41

di barbara ghiselli

Il Natale porta con sé un profondo significato intrinseco, oltre che religioso, anche di vicinanza agli altri, di gioia, di solidarietà e in questi giorni ci fa pensare e sperare che il mondo possa essere migliore. Basta fare un giro per le città e vedere le illuminazioni, persone cariche di pacchetti scambiarsi gli auguri e tutto ciò non può che essere motivo di felicità: é come se per un momento accantonassimo i problemi, le tristezze e ci adoperassimo per rendere al meglio questa importante festa.

Purtroppo non per tutti è così, spesso i problemi sono talmente grandi e recenti da non riuscire a pensare e a vivere il Natale come un momento magico e lo dimostrano i dati del 2018 del Telefono Amico Italia Onlus che ha ricevuto 300 chiamate tra la vigilia di Natale e Santo Stefano.

La solitudine, la crisi economica sociale, i problemi legati all'occupazione o la perdita recente di una persona cara si acuiscono in questo periodo e portano le persone a sentirsi sempre più disorientate e a percepire sensazioni più pesanti di isolamento e abbandono e vedono peggiorare sentimenti negativi quali angoscia, tristezza, sconforto e rabbia.

Proprio per questo, anche se il Telefono Amico Italia onlus, non ha la bacchetta magica e né può cambiare la vita di chi lo chiama, può però migliorarla con la sua presenza e con il dialogo.

Dimostra inoltre una certa sensibilità anche quest'anno rimanendo attivo dalle 10 del 24 dicembre alle 24 del 26 dicembre con 250 volontari nei 20 centri di ascolto dislocati in quasi tutta Italia che si daranno il turno per rispondere alle chiamate di chi, nel periodo natalizio, ha ancora più bisogno di una voce amica e garantendo il totale anonimato. Il numero è 199.284.284. Si può accedere al servizio anche compilando un form anonimo sul sito del Telefono Amico.

Come ha detto Taylor Caldwell, scrittrice di romanzi: "Il più autentico significato e vero messaggio del Natale è che tutti non siano mai soli.." e nel suo piccolo l'associazione Telefono Amico Italia si fa bandiera di questo concetto.