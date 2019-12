L'Evento



Un appello a tutti gli "Imi" ancora viventi: scriveteci

mercoledì, 18 dicembre 2019, 16:42

Il 27 gennaio, come ogni anno, in seguito ad una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1 novembre 2005, ricorre il Giorno della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto. Fu stabilito di celebrare il Giorno della Memoria il 27 gennaio nell’anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz nel 1945 da parte dei soldati dell'Armata Rossa.

Quest’anno l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea in provincia di Lucca intende sottolineare in particolare il sacrificio dei circa 600 mila soldati italiani, catturati dai tedeschi dopo l’8 settembre 1943 sui vari fronti di guerra e condotti nei campi di prigionia in Germania, Austria ed Europa orientale.

Il regime nazista non considerò i soldati italiani come prigionieri di guerra, ma li classificò presto come “Internati militari italiani” (IMI), privandoli così delle tutele garantite ai prigionieri dalla Convenzione di Ginevra, sottraendoli di fatto alla protezione della Croce Rossa Internazionale e obbligandoli al lavoro, svolto il più delle volte in condizioni disumane. Alla fine della guerra le vittime dei lager furono tra 40 e 50 mila.

Abbiamo fatto questa premessa per lanciare un appello con l’intento di individuare in Garfagnana, Valle del Serchio, Piana e Lucchesia, degli Internati militari italiani, ancora viventi.

Per ora, con certezza, sappiamo di Remo Luccarini (foto), classe 1923, abitante a Villetta San Romano. Nel caso, lo auspichiamo, che ci siano altri IMI ancora viventi, preghiamo i loro famigliari di informarci, telefonando al 0583 65221 oppure 320 9615057 oppure una email a: civitas.borsigliana@gmail.com

La memoria di quei sacrifici non deve andare dispersa.