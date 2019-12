L'Evento



Un fine settimana da favola a Forte dei Marmi con le iniziative dedicate al Natale

sabato, 7 dicembre 2019, 13:01

Dopo l’accensione dell’albero di Natale e l’inaugurazione della Pineta dello Schiaccianoci, questo fine settimana protagonista assoluto del weekend sarà il Fortino di Piazza Garibaldi, denominato “Fortino delle Favole”.



Varcata la soglia dell’edificio simbolo di Forte dei Marmi, il pubblico troverà una vera e propria casa di Santa Claus con ambientazioni da favola che seguiranno il fil rouge di quest’anno dedicato allo Schiaccianoci. E così, all’interno del Fortino, lo spettatore scoprirà le Poste del Polo Nord: qui i bambini potranno scrivere la lettera a Babbo Natale, ed imbucarle in sacchi di iuta; addentrarsi all’interno del Bosco degli Alberi Favolosi, creati con legni di recupero dal mare; sbirciare l’Officina dei Giocattoli, dove vengono confezionati i doni che Babbo Natale poi, consegnerà con la sua slitta. Babbo Natale sarà presente personalmente nella stanza del camino per incontrare i bambini e scattarsi una foto con loro.



Al primo piano, nella Sala dei Racconti delle Favole & Creative Lab gli animatori narreranno ai piccoli le fiabe più coinvolgenti del Natale. Inoltre qui i bambini potranno fare attività creativa disegnando e colorando e, nel pomeriggio, in questa area, sarà presente un trucca bimbi; sempre al primo piano i piccoli ospiti potranno seguire sul grande schermo i film d’animazione più belli del Natale. Al secondo piano una grande sorpresa che farà sicuramente piacere sia agli adulti che ai bambini, “Mattoncini nel Fortino”, questo il titolo dell’allestimento dei mattoncini LEGO a cura di ToscanaBricks Il LEGO Users Group della Toscana; oltre alla mostra sarà creato anche un laboratorio dedicato ai più piccoli in cui potranno dar sfogo alla propria creatività con i famosi mattoncini. L’ingresso al Fortino delle Favole è gratuito, mentre per visitare “Mattoncini nel Fortino” è previsto un biglietto di ingresso di 3,50 per i bambini e 5,50 per gli adulti. Il Fortino resterà aperto nei giorni 7-8, 14-15 dicembre, dal 20 al 30 dicembre e dal 1 al 6 gennaio, ore 10.30 – 19.30 (20, 25 dicembre e 1 gennaio ore 16.00 – 19.00).



L’inaugurazione del “Fortino delle Favole”, che sarà già aperto dalla mattina, si terrà sabato 7 dicembre e sarà preceduta, alle ore 16.00, dalla sfilata natalizia della Banda “La Marinara”, che partirà dalla Piazza Marconi, allietata dalla straordinaria partecipazione di più di 200 bambini della scuola primaria Carducci, corteo che attraverserà le vie del centro per giungere davanti al Fortino e festeggiare il taglio del nastro. Domenica 8 dicembre, dalle 16.30 alle 18.30, Forte dei Marmi ospiterà un vero e proprio happening onirico con la magica Danza degli Unicorni Incantati, evento che prevede due spettacoli nel centro del paese e a seguire una parata per le vie principali. Sempre nella giornata dell'8 dicembre si terrà l’appuntamento di Natale con il Mercato del Forte, a cura di CNA Lucca, dalle 8.00 alle 13.00. Sabato 7 e domenica 8 dicembre in via Mazzini e in via Pascoli appuntamento tutto il giorno con lo straordinario Mercato dell'Antiquariato. Domenica 8 dicembre si svolgerà alle ore 14.30 in Piazza Fratelli Meccheri, in località Vaiana, “Aspettando Babbo Natale”, l’inaugurazione del tradizionale presepe, con un festoso intrattenimento per i bambini a cura della Contrada Il Ponte.



In Piazza Marconi, dove è stata allestita la “Pineta dello Schiaccianoci”, sabato 7 e domenica 8 dicembre, dalle 17.00 in poi sarà possibile assistere allo spettacolo delle improvvise nevicate accompagnate da musica, giochi di luce e narrazioni dello Schiaccianoci. In pineta Emilio Tarabella, nel “Villaggio da Favola” , inaugurazione della pista di pattinaggio sul ghiaccio e angolo dei dolci. Orari di apertura dal 7 dicembre al 19 dicembre: feriali 15.00 – 19.30, festivi e prefestivi 10.30 – 19.30; dal 20 al 25 dicembre, 31 dicembre e 6 gennaio: tutti i giorni 10.30 – 19.30; dal 26 al 30 dicembre, dal 1 al 5 gennaio: tutti i giorni 10.30 – 24.00. A Villa Bertelli, domenica 8 dicembre, sarà inaugurata, alle ore 15.30, l’esposizione della collezione privata di Simonetta Pellegrini e Graziana di Fiorino che conta circa 150 esemplari di Babbo Natale raccolti nell’arco di 30 anni; la mostra sarà visitabile sino al 26 dicembre. A contorno di tutti gli eventi, l'immancabile passeggiata tra i meravigliosi mercatini di Natale dislocati in Piazza Garibaldi e nelle zone centrali adiacenti.