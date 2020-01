L'Evento



Lotteria Italia 2019: venduto a Lucca il biglietto da un milione di euro

martedì, 7 gennaio 2020, 07:51

di daniela nardi

La dea bendata è passata da Lucca e si è fermata presso la tabaccheria di Antonio Trapani a Lucca, in Via Ingrellini n. 1 angolo via di Tiglio, dove è stato venduto il biglietto C 127922 corrispondente al quarto premio della Lotteria Italia (il primo, di cinque milioni di euro, è stato venduto a Torino).

L’annuncio è stato fatto la sera dell’Epifania in diretta su Rai Uno da Amadeus, nel corso della trasmissione I Soliti Ignoti.

A metà di questa mattina in città è cominciata a circolare la voce che la tabaccheria dove era stato venduto il biglietto milionario fosse proprio quella di Via Ingrellini.

Abbiamo raggiunto il titolare della tabaccheria, il signor Antonio Trapani, che, in attesa di conferma ufficiale da parte degli uffici competenti, ha confermato di aver trovato la matrice del biglietto anche se ovviamente non sa chi possa essere il fortunato vincitore.

I clienti della tabaccheria Trapani sono infatti in buona parte clienti abituali, molti residenti nelle zone di S. Filippo e dell’Arancio, ma tanti sono anche avventori di passaggio, che non abitano da quelle parti, visto che il suo negozio si affaccia proprio sull’angolo tra via di Tiglio, strada altamente trafficata che porta anche all’autostrada e via Ingrellini, strada anch’essa ad alta densità di traffico.

La tabaccheria Trapani non è nuova a vincite alte, infatti anche nell’anno appena passato sono stati vinti ben 200 mila euro con il Gratta e Vinci, in particolare con quello denominato Oroscopo.

Il signor Antonio Trapani è ovviamente felice di essere stato uno strumento di tanta fortuna e spera vivamente che anche stavolta la dea bendata ci abbia…visto giusto, facendo vincere il milione di euro a qualcuno che ne abbia davvero bisogno, come è avvenuto con il Gratta e Vinci nel 2019 il cui fortunato vincitore in quel caso fu un operaio.

E’ caccia aperta dunque al misterioso e fortunato cliente della tabaccheria Trapani.