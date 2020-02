Gazzette sotto attacco: YouTube rimuove un video del 2017 per 'incitamento all'odio'

Altri articoli in L'Evento

sabato, 22 febbraio 2020, 13:40

Intervistato e non è la prima volta, da Mariella Bonacci per Toscana Tv, il giornalista non è stato mandato in onda perché il suo linguaggio è offensivo e non educato

sabato, 22 febbraio 2020, 10:11

In una serata malinconica e con solo sei commensali, le Gazzette hanno voluto fare compagnia e manifestare solidarietà agli amici Lorenzo, Riccardo, Sophia, Davide del Kinki Sushi di S. Anna

martedì, 18 febbraio 2020, 14:08

La piccola Jo, i cui genitori di origine lucchesi o meglio di Castelnuovo di Garfagnana, l'8 marzo partirà per la Florida dove al Paley Institute, dove rimarrà per otto mesi e sarà sottoposta ai primi tre interventi di ricostruzione delle tibia, il primo dei quali è in programma per il...

sabato, 8 febbraio 2020, 21:19

A Montignoso Maria Gianfranceschi ha festeggiato i 100 anni insieme alle suore della casa di risposo che la ospita. Con lei hanno voluto esserci Marialina, Andrea e Paolo che sono cresciuti con le sue cure

martedì, 21 gennaio 2020, 22:25

Anche questa mattina noi delle Gazzette eravamo sintonizzati su Rai 1 per ascoltare l’intervento della nostra collaboratrice e criminologa Anna Vagli. Nuovamente ospite a Storie Italiane

giovedì, 16 gennaio 2020, 19:47

Era la prima apparizione in Tv per la nostra collaboratrice che si è vista, incredibilmente, attaccare duramente e sul piano personale da Roberta Bruzzone che, fino a qualche tempo fa, era la sua maestra