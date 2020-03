Benvenuto Giacomo!

Altri articoli in L'Evento

lunedì, 9 marzo 2020, 19:20

La rivolta nelle carceri, immotivata e strumentale, è un campanello di allarme da non sottovalutare: i criminali non hanno paura del Coronavirus e hanno capito che lo stato, in questo momento, rischia il collasso. Video terrificante dal carcere di Bologna

domenica, 8 marzo 2020, 11:20

"Italiani dovete morire": no, non siamo a Cefalonia nel settembre 1943 e non c'è alcuna divisione Acqui da massacrare. C'è solo un paese, il nostro, che non ha ancora capito che deve tornare ad imparare a fare da sé

domenica, 8 marzo 2020, 11:19

Siamo un paese blindato. Le conseguenze economiche e sociali di questa emergenza saranno devastanti, soprattutto, per coloro che vivono di un lavoro dipendente o di una libera professione, commercianti e imprenditori. Una riflessione su quanto sta accadendo in Italia non guasta... a futura memoria

sabato, 7 marzo 2020, 11:50

In un momento così difficile per l'Italia, brindiamo alla vita! 103 anni, 5 figli 9 nipoti e fresca fresca della decima pronipote, nonna Lisetta festeggia i suoi... 103 anni.

lunedì, 2 marzo 2020, 13:33

Mentre il Coronavirus mette a nudo l'impotenza di fronte alla malattia, un'altra bomba, molto più pericolosa e devastante, bussa ai confini dell'Europa e dell'Italia: l'invasione di milioni di esseri umani dalla frontiera turca

giovedì, 27 febbraio 2020, 12:52

Abbiamo scaricato il video dell'intervista non mandata in onda da Toscana Tv e noi la riproponiamo ai lettori in due parti. Ecco la prima. Giudicate voi