L'Evento



Nonna Lisetta festeggia i suoi 103 anni

sabato, 7 marzo 2020, 11:50

In un momento così difficile per l'Italia, brindiamo alla vita! 103 anni, 5 figli 9 nipoti e fresca fresca della decima pronipote, nonna Lisetta festeggia i suoi... 103 anni.



È Ilenia di Pianacci Villa Collemandina, sua nipote, a scriverci per parlarci di lei: "Lisetta Nasce nel 1917 in America da genitori italiani emigrati per lavoro in cerca di una vita migliore ma pochi anni dopo torna in Italia col papà. Certo è che la sua vita non è stata facile, ha vissuto la guerra toccando con mano il dolore e la paura. Una vita ricca di sacrifici quanto di amore, un amore assoluto per il suo Nello con i quale ha cresciuto i loro 5 figli. Con la forza di un uomo ha lavorato la terra e governato le bestie, piccola di statura ma dal cuore grande la nonna Lisetta riesce tutt'ora a far simpatiche battute e a risollevare un brutta giornata con un suo dolce sorriso. Ancor oggi si diverte a giocare a briscola o a scopa, sfoglia riviste e segue programmi TV con interesse. Fino a pochi anni fa, con le sue mani d'oro, ha creato preziosissimi capolavori in uncinetto dedicati ad ogni figli e nipote. Una vera forza della natura, racconta Ilenia, delicata e piccola e tenera ma tenace, forte e combattiva. È un uragano di energia, simpatia e dolcezza! Ha l'argento nei capelli e l'oro nel cuore, ha mani rugose, a volte incerte, ma mai sazie di donare carezze! Con tutto l'amore e l'affetto di questo mondo, Tantissimi auguri nonna Lisetta!"