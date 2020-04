L'Evento



Congratulazioni alla neo dottoressa Elisabetta Benedetti

giovedì, 2 aprile 2020, 13:09

In momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, diventano ancora più significative le belle notizie, come quella della neo dottoressa Elisabetta Benedetti, di Cune, frazione di Borgo a Mozzano. La giovane si è laureata con il voto di 110/110 in tecniche audioprotesiche presso l’Università di Pisa Dipartimento di Medicina discutendo la tesi su “Intelligenza artificiale nel mondo audioprotesico”. Relatore prof. Marco Paterni. Naturalmente la discussione della tesi e la proclamazione è avvenuta presso l’abitazione della neo laureata, in collegamento web con la commissione esaminatrice. Congratulazioni ad Elisabetta anche dalla redazione della Gazzetta del Serchio.