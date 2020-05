94 candeline per nonna Silvia Casotti di Gorfigliano

Altri articoli in L'Evento

martedì, 5 maggio 2020, 13:09

“Prestito sollievo”, ovvero liquidità immediatamente disponibile per le associazioni del Terzo settore. È il titolo e, al contempo, l’obiettivo di un’importante iniziativa

lunedì, 4 maggio 2020, 09:50

Qualcuno, più in alto di noi, ci ha insegnato, da tempo immemore, a perdonare chi non sa quello che fa, ma di fronte alle dichiarazioni di questo ministro sulla ripresa della scuola, anche il perdono diventa impossibile

sabato, 2 maggio 2020, 14:58

Al tempo del Covid-19, l’Affaire mascherine è divenuto un tormentone maldestramente trattato a tutti i livelli. Tra iniziali conferme e smentite, errori comunicativi e conseguente isteria collettiva, gli esperti più che elargire certezze hanno dispensato in questi mesi opinioni contraddittorie

giovedì, 23 aprile 2020, 18:35

E' una provocazione? Certo, dirompente per chi sa attribuire il giusto significato alle immagini e a ciò che esse sono capaci di rievocare, ma non crediamo che qualcuno possa rimproverarsi e rimproverarci per questo pungolo. Ce ne fossero di questi tempi

lunedì, 20 aprile 2020, 12:35

Per la prima volta in Toscana è stato isolato a Siena, dalla Unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell’Aou senese, il virus SARS-Cov2. L’importante risultato scientifico è stato raggiunto dall'équipe guidata dalla professoressa Maria Grazia Cusi, che ha isolato il virus in colture cellulari da un campione risultato positivo...

martedì, 14 aprile 2020, 14:39

Ad oltre un mese dall'inizio della dittatura che ha condotto alla violazione delle nostre più elementari libertà senza nemmeno chiedere il permesso, rivendichiamo il diritto di poter scegliere se essere contagiati o morire di fame