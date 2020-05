L'Evento



In libreria "Anatomia della Vendetta" di Alberto Angeli

giovedì, 21 maggio 2020, 14:05

E' in vendita presso le librerie e online il secondo libro di Alberto Angeli "Anatomia della Vendetta". Purtroppo l'uscita del libro coincide con la pandemia per cui, nel rispetto delle norme sanitarie, non è stato possibile per l'autore possibile organizzare incontri di presentazione con il professor Pietro Paolo Angelini, che ha curato la prefazione e seguito il lavoro.



Un libro d’azione – verrebbe da dire la visione di un film, tanto le scene descritte sono vivide – di cui si avverte l’intensità fin dalle prime pagine, tanto da impegnare e coinvolgere il lettore per tutte le 200 pagine. Non ci sono tregue, il personaggio non si può fermare, e nemmeno il lettore che, affascinato dalla trama del romanzo, è trasportato dalle colline Libanesi alle strade di Beirut, e poi a Roma. Una storia che si sviluppa tra la diplomazia e il contrabbando di armi, ambizioni politiche e di potere, amore e famiglia, amicizie e sospetti. Torrigiani, il personaggio centrale non è un giustiziere, anche se ha militato nelle milizie, sa distinguere il bene dal male, la giustizia dall’ingiustizia, e si sente impegnato a lottare contro ogni prepotenza e avversare l’intolleranza.