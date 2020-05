Salotto culturale su Instagram a cura di A.M.A cultura

Altri articoli in L'Evento

lunedì, 11 maggio 2020, 14:47

Una settimana e il negozio – da oltre 150 anni simbolo lucchese della sartoria di qualità, situato nel cuore della città e al centro della sua via dello shopping – riaprirà i battenti più forte e rinnovato che mai.

sabato, 9 maggio 2020, 08:52

Nonna Silvia Casotti di Gorfigliano è nata il 9 maggio 1926 e oggi compie 94 anni! Tantissimi affettuosi auguri dai suoi familiari: Giovanna e Lucia, Lino e Ersilia, Silvia e Yuri, Giovanni e Letizia

martedì, 5 maggio 2020, 13:09

“Prestito sollievo”, ovvero liquidità immediatamente disponibile per le associazioni del Terzo settore. È il titolo e, al contempo, l’obiettivo di un’importante iniziativa

lunedì, 4 maggio 2020, 09:50

Qualcuno, più in alto di noi, ci ha insegnato, da tempo immemore, a perdonare chi non sa quello che fa, ma di fronte alle dichiarazioni di questo ministro sulla ripresa della scuola, anche il perdono diventa impossibile

sabato, 2 maggio 2020, 14:58

Al tempo del Covid-19, l’Affaire mascherine è divenuto un tormentone maldestramente trattato a tutti i livelli. Tra iniziali conferme e smentite, errori comunicativi e conseguente isteria collettiva, gli esperti più che elargire certezze hanno dispensato in questi mesi opinioni contraddittorie

giovedì, 23 aprile 2020, 18:35

E' una provocazione? Certo, dirompente per chi sa attribuire il giusto significato alle immagini e a ciò che esse sono capaci di rievocare, ma non crediamo che qualcuno possa rimproverarsi e rimproverarci per questo pungolo. Ce ne fossero di questi tempi