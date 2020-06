L'Evento



Da Tenucci l'Alta Sartoria Toscano riapre alla moda con sorpresa

lunedì, 8 giugno 2020, 10:59

A fine giugno Alta Sartoria Toscano, il brand che ha riaperto la moda in via Fillungo nei locali storici e di prestigio di Umberto Tenucci, terrà uno showroom in via Montenapoleone a Milano. Testimonianza di una presenza costante e di spessore, il brand grossetano è sbarcato in questi giorni anche a Lucca nei locali di Umberto Tenucci in via Fillungo con i suoi prodotti esclusivamente cuciti a mano. Un importante punto di riferimento per coloro che amano l'abbigliamento in stile classico e non solo.

Proprio a Lucca e proprio in via Fillungo, il 13 giugno, sabato, Alta Sartoria Toscano ha organizzato un evento estremamente interessante per tutti coloro che hanno voglia e curiosità di conoscere come vengono preparati i capi di abbigliamento. Sarà, infatti, presente un sarto dell'azienda che si cimenterà con alcuni capi così da mostrare l'accuratezza e l'attenzione dedicate ai lavori.

Come sempre, nel frattempo, splendide le vetrine dello storico e meraviglioso negozio Tenucci di via Fillungo che racchiudono oltre 160 anni di storia commerciale cittadina.